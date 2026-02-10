FC Porto avança queixa contra Hjulmand por alegada agressão em jogo do Sporting

Cinco dias depois do triunfo ‘leonino’ para os quartos de final da Taça de Portugal (3-2, após prolongamento), o FC Porto confirmou estar a preparar uma participação acerca de factos ocorridos nesse jogo, que colocou os bicampeões nacionais e detentores do troféu no caminho dos ‘azuis e brancos’ na próxima fase da prova ‘rainha’.



Em causa está uma alegada agressão do dinamarquês Morten Hjulmand ao hispano-uruguaio Tiago Galletto, que, na sequência de uma disputa aérea, foi atingido na cabeça pelo capitão do Sporting aos 115 minutos, numa altura em que a partida estava empatada, com os dois jogadores a ficarem queixosos no relvado.



Por entender que esse lance começou com uma falta de Galletto sobre Hjulmand, o árbitro André Narciso, da associação de Setúbal, assinalou falta a favor da equipa ‘leonina’, que, já depois de ter desperdiçado dois golos de vantagem no tempo regulamentar, marcaria o golo da vitória aos 117 minutos, através do suplente moçambicano Geny Catamo.



O FC Porto está convicto de que Morten Hjulmand deve ser punido antes das meias-finais da Taça de Portugal, que serão disputadas pela última vez a duas mãos esta época e têm jogos previstos para 03 de março, em Lisboa, e 22 de abril, no Porto.



Os dois rivais empataram na segunda-feira (1-1), para a 21.ª jornada da I Liga, com os ‘leões’ a evitarem a derrota em tempo de compensação, por Luis Suárez, na recarga a um penálti falhado pelo colombiano, após o suplente e estreante costa-marfinense Seko Fofana ter adiantado os anfitriões.



A 13 rondas do fim, FC Porto lidera com 56 pontos, contra 52 do Sporting, segundo classificado, num pódio fechado pelo Benfica, terceiro, com 49.



