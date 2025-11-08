FC Porto B agrava crise do Desportivo de Chaves

O único golo da partida surgiu aos 41 minutos, de um remate bem colocado de Domingos Andrade que Vozinha não conseguiu travar, apesar do esforço.



Com esta vitória, a segunda da época 2025/26, o FC Porto B soma agora oito pontos, mas mantém-se no 18.º e último posto, enquanto o Desportivo de Chaves, oitavo classificado, com 13 pontos, mas menos um jogo, somou a terceira derrota consecutiva no campeonato.



A partida começou a baixo ritmo e sem grande história até aos 10 minutos, altura em que o Desportivo de Chaves tomou as rédeas do jogo e ‘empurrou’ o FC Porto B para o último terço do relvado, com construções estudadas e lances coletivos, mas com pouco critério nas finalizações.



Apesar da insistência dos transmontanos, os visitantes foram mais eficazes e inauguraram o marcador aos 41 minutos: Domingos Andrade tirou proveito de uma bola perdida no corredor central, encheu o pé e rematou a contar. Vozinha ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o golo do internacional angolano.



Depois de uma primeira parte equilibrada, o arranque da etapa complementar ficou marcado por disputa intensa de duelos, várias faltas e distribuição de cartões amarelos, o que obrigou os treinadores das duas equipas a substituir elementos logo aos 60 minutos.



Acalmados os ânimos, o Desportivo de Chaves demonstrou superioridade, com mais posse de bola e mais oportunidades de golo, mas novamente sem finalizações felizes, não tendo conseguido evitar a derrota, a terceira seguida.







Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – FC Porto B, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Domingos Andrade, 41 minutos.







Equipas:



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Bruno Rodrigues, Ricardo Alves (Henrique Pereira, 79), Zach (Milovanovic, 67), Carraça, Ktatau, Pedro Pinho (João Teixeira, 60), Kiko (Kusso, 60), Wellington, Roberto e Reinaldo (Tiago Almeida, 67).



(Suplentes: Marko, Milovanovic, Henrique Pereira, Tiago Almeida, Gabi, Tounkara, Kusso, Tiago Simões, João Teixeira).



Treinador: Filipe Martins.



- FC Porto B: João Costa, Pedro Lima, Felipe Silva, Gabi, Kaio Henrique, Kauê, Domingos Andrade, João Teixeira (Tiago Silva, 72), Yann Karamoh (André Miranda, 61), Leonardo Vonic (Melnichenko, 72) e Brayan Caicedo (Dinis Rodrigues, 90).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Melnichenko, Gonçalo Sousa, Kotaro, António Ribeiro, Tiago Silva, Luis Gomes, André Miranda, Dinis Rodrigues).



Treinador: João Brandão



Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Alves (38), Reinaldo (48), Pedro Pinho (54), Karamoh (57), Gonçalo Sousa (70, no banco), Kusso (72), Melnichenko (86), Brayan Caicedo (90) e Wellington (90+5).



Assistência: 1.258 espetadores.