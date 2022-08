FC Porto B alcança primeiro êxito no campeonato diante da BSAD

No Benfica Futebol Campus, no Seixal, casa ‘emprestada’ da turma lisboeta, um golaço apontado por Marcus, aos 10 minutos, e um ‘bis’ de Wendel Silva na segunda parte do encontro deram os três pontos à equipa portista.



Apesar de a BSAD ter ameaçado marcar primeiro na partida – remate ao ferro de Alisson Safira, aos cinco minutos –, o FC Porto B chegou ao 1-0, à passagem dos 10 minutos, num golaço de Marcus, que recuperou a bola perto da linha do meio campo e aproveitou o adiantamento de Gonçalo Tabuaço para fazer um ‘chapéu’ ao guardião.



De grande penalidade, aos 34 minutos, a BSAD repôs a igualdade (1-1) por intermédio de Alison Safira, avançado que depois de sofrer falta de Marcus no interior da área, se encarregou de converter o castigo máximo.



Até ao intervalo, os portistas estiveram mais perto de voltar para a frente do marcador, através de iniciativas de Gonçalo Borges, ambas aos 44 minutos. Na primeira, o remate foi travado pelo guarda-redes Gonçalo Tabuaço e na segunda errou o alvo por pouco.



Logo após o reatamento, a BSAD voltou a ser a primeira equipa a ameaçar marcar – remate de Tomás Castro proporcionou boa defesa a Gonçalo Ribeiro –, mas foi o FC Porto B a celebrar quando, aos 58, após cruzamento de Rodrigo Conceição, Wendel Silva cabeceou com êxito para o 2-1.



O avançado brasileiro, de 22 anos, voltou a ‘faturar’ no Seixal, aos 78 minutos, na conversão de uma grande penalidade que colocou o resultado em 3-1 favorável à equipa treinada por António Folha, que na ronda inaugural tinha perdido (1-0) em sua casa com o Sporting da Covilhã.



A BSAD não se deu por vencida e foi em busca do golo, que acabou por surgir aos 89 minutos por intermédio de Jójó, jogador que tinha substituído Alison Safira no minuto anterior, e fez um ‘chapéu’ de cabeça ao guardião Gonçalo Ribeiro, fechando as contas do marcador em 3-2 para o FC Porto B.