FC Porto B derrota Sporting B com reviravolta no marcador

O Sporting B saiu na frente do marcador com um belo golo de Samuel Justo, aos 27 minutos, e a reviravolta portista surgiu na segunda parte, com o empate por João Teixeira, aos 50, e o 2-1 através de Gonçalo Sousa, aos 55.



João Teixeira, que fez uma excelente exibição, esteve perto de marcar logo aos nove minutos, quando desviou com subtileza um cruzamento da esquerda de Kauê Rodrigues e obrigou Francisco Silva a uma defesa atenta.



A partir daí, contudo, a equipa lisboeta tomou conta do jogo e Eduardo Felícissimo acorreu a um cruzamento largo da esquerda aos 12, cabeceou e só não marcou porque Gabriel Brás fez um corte providencial.



Sete minutos volvidos, Leonardo Vonic atrasou a bola para Gonçalo Ribeiro e este foi tão displicente no modo como a recebeu que quase fazia golo na própria baliza, tendo cedido canto.



O Sporting B estava cada vez mais perigoso e José Silva, isolado frente a Gonçalo Ribeiro, desperdiçou uma ocasião clara de golo, mas, aos 27, Samuel Justo abriu o marcador com um remate fortíssimo de longe e ao ângulo superior esquerda da baliza portista.



A reação portista surgiu com um remate rasteiro de João Teixeira que Francisco Silva desviou para canto e intervalo chegou com os ‘leões’ na frente.



Gonçalo Sousa substituiu o apagado Karamoh na segunda parte e revelou-se uma aposta ganha



O FC Porto B entrou forte na segunda parte e empatou logo aos 50 minutos, na sequência de um canto da direita a que João Teixeira deu o melhor seguimento com um cabeceamento sem hipótese para Francisco Silva.



A reviravolta portista ficou concluída cinco minutos depois num lance em que João Teixeira serviu Gonçalo Sousa e este rodou rápido sobre si, à procura do pé esquerdo, e atirou forte e cruzado, batendo assim Francisco Silva.



O Sporting foi-se abaixo a nível mental, sentiu muitas dificuldades ante a forte pressão alta contrária e Melnichenko, aos 76 e 83 minutos, ameaçou marcar o terceiro golo do FC Porto B.



Com esta vitória, os ‘dragões’ subiram do 16.º para o 11.º posto, tendo agora 21 pontos, e o Sporting B mantém-se a sete do líder isolado, o Marítimo, no terceiro lugar, com os mesmos 29 pontos do Académico de Viseu.