FC Porto B e Feirense empatam em jogo morno

As estatísticas oficiais indicam que o Feirense rematou quase o dobro do FC Porto B (15 remates contra sete) e que o FC Porto teve mais posse de bola (69 por centro contra 31 por cento), mas os guarda-redes acabaram por ter uma tarde de pouco trabalho.



Os remates do Feirense foram quase todos mal direcionados, a posse de bola portista foi em terrenos afastados da baliza adversária, a equipa de Santa Maria da Feira fechou-se bem e apostou mais no contra-ataque e na equipa orientada por João Brandão faltou intensidade nas saídas ofensivas.



O FC Porto B conquistou o primeiro canto aos 29 minutos e o avançado Leonardo Vonic, que teve pouco apoio, viu a defesa do Feirense bloquear-lhe um remate aos 39 que podia ter sido perigoso.



Angel Alárcon sacou um bom cruzamento da esquerda aos 40 minutos, mas a bola atravessou toda a área contrária e, sem ninguém lhe tocar, saiu pela linha de fundo.



O FC Porto B teve sempre mais bola, mas não soube o que lhe fazer e não raras vezes viu-se obrigado a atrasá-la para a sua defesa ante a pressão que o Feirense conseguiu impor longe da sua baliza.



A equipa treinada por Ricardo Costa teve uma boa ocasião de golo aos 50 minutos, mas o remate saiu fraco e para as mãos de Diogo Fernandes, e o japonês Kohtaro livrou-se de um opositor na direita aos 71, cruzou bem e não surgiu ninguém do FC Porto B para tentar o golo.



O mesmo Kohtaro rematou rasteiro já área do Feirense, mas Francisco Meixedo defendeu sem grandes problemas.



O Feirense cresceu na ponta final do jogo e nos descontos, sendo de salientar um lance em que Basit ameaçou a baliza portista aos 90 minutos e outro em que Diogo Fernandes evitou o golo aos 90+2 após uma jogada de insistência de Nketia já muito perto das redes do FC Porto B.







Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.







FC Porto B – Feirense, 0-0.











Equipas:



- FC Porto B: Diogo Fernandes, Moreira (Dinis Rodrigues, 46), Gabriel Brás (António Ribeiro,77), Felipe Silva, Kaio Henrique, Tomas Pérez, Tiago Andrade (Gonçalo Sousa, 60), Kauê Passanha (Kohtaro), André Oliveira (Gil Martins, 87), Angel Alarcón e Leonardo Vonic .



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Trofim Melnichenko, Gonçalo Sousa, Kohtaro, António Ribeiro, Dinis Rodrigues, Bryan Ramos, Domingos Andrade e Gil Martins).



Treinador: João Brandão.







- Feirense: Francisco Meixedo, Luís Gustavo, Leal, Emanuel Moreira, Zé Ricardo, Daouda Doumbia (John, 64), Gabriel Costa (Gui Meira, 77), Tiago (Bruno, 77), Miguel Correa (Basit, 68), Klimov (Nketia, 70) e Leandro.



(Suplentes: Diego Suarez, Robyelyson Vilar, Bruno, John, Desmond Nketia, Miguel Correia, Gabriel Miranda, Basit e Guilherme Alves).



Treinador: Ricardo Costa.







Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago (22), Tomás Peréz (28), Gabriel Coista (33) e Emanuel Ferreira (86).



Assistência: 868 espetadores.