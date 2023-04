FC Porto B e Moreirense pouco eficazes não conseguem evitar o nulo

Os minhotos, que foram mais acutilantes no primeiro, mas sem pontaria afinada, não conseguiram manter o ritmo na etapa complementar, permitindo aos 'dragões', mais fortes no contra-ataque, serem mais espevitos na etapa complementar, mas também com pechas na definição final.



Com este resultado, o Moreirense, que só tem uma vitória nos últimos quatro jogos, perde alguma vantagem na sua liderança do campeonato, somando agora 64 pontos, mais oito que o segundo classificado Estrela da Amadora.



Já o FC Porto B, que vinha de uma derrota no terreno do Feirense, segue tranquilo no sétimo lugar, agora com 41 pontos.



A serenidade das duas equipas na tabela, precipitou um primeiro tempo pautado pelo equilíbrio, com os cónegos a imporem maior presença na área contrária, mas com o FC Porto B a explorar o contra-ataque e a revelar-se, igualmente, perigoso.



Os minhotos foram os primeiros a deixar um aviso, logo no minuto inicial, num tiro de Gonçalo Franco, que o guarda-redes Meixedo segurou, e que serviu de alerta para 'dragões' responderem, explorando a velocidade.



Ainda antes da meia-hora, numa dessas investidas, Abraham Marcus finalizou com um cabeceamento, que o guardião dos Moreirense, Kewin Silva segurou, a dois tempos, com algumas dificuldade.



O líder do campeonato, apesar de mais pressionante, sentia dificuldades em criar roturas nas suas investidas, e até ao intervalo, o melhor que conseguiram foi um cabeceamento Rafael Santos, que falhou o alvo por pouco.



Os anfitriões não se intimidavam com pressão do adversário, e, ainda antes do intervalo, também tiveram chance para quebrar o nulo, num forte remate do lateral João Mendes, que saiu um pouco lado.



O tempo de descanso devolveu um jogo igualmente interessante, com o FC Porto a crescer em presença na área do Moreirense, que foi contrapondo com uma toada mais rematadora, nomeadamente por Madson Monteiro e André Luís, vindos do banco.



Os jovens dragões conseguiam, nesta fase, rondar mais vezes a baliza do rival, mas não disfarçavam pechas na definição final, algo que Rodrigo Conceição, numa jogada de insistência, tentou colmatar, com um remate cruzado, ao lado.



Ainda assim, as duas equipas não se acomodaram ao nulo, e já perto final o moreirense André Luís chegou a assustar o público local num cabeceamento, e já nos últimos suspiros valeu aos minhotos um corte providencial de David Bruno, quando Samba Koné se preparava para desviar um passe de Wendel Silva, fazendo o 0-0 prevalecer.