FC Porto B goleia Farense em jogo da II Liga

O FC Porto B conseguiu superiorizar-se ao Farense através dos golos de Rodrigo Pinheiro (16), Nilton Varela (65) e Abraham Marcus (72 e 79), numa partida que ficou marcada pelo regresso dos azuis e brancos ao Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, perante as obras de intervenção no relvado do Estádio Luís Filipe Menezes, atual casa da formação secundária portista.Ao 16.º minuto de jogo, o lateral direito Rodrigo Pinheiro aproveitou um livre batido rapidamente, numa aparente desconcentração da defensiva visitante, para aparecer isolado e disparar forte, num remate ainda desviado pelo guardião Ricardo Velho, mas que apenas terminou no fundo das redes, dando vantagem aos ‘dragões’.A abrir o segundo tempo, a formação de Vasco Faísca ficou próxima de restabelecer a igualdade na partida por intermédio de um livre lateral batido por Marco Matias, que cruzou para a cabeça de Muscat enviar a bola ao poste esquerdo da baliza defendida por Roko Runje (50).Pouco depois, aos 65, Nilton Varela acabou mesmo por conseguir o segundo golo para o FC Porto B, após desmarcar-se nas costas da defensiva algarvia e receber um passe cirúrgico de Vasco Sousa, e o extremo, isolado frente ao guarda-redes adversário, finalizou de forma tranquila.Numa altura em que os "dragões" dominavam a partida de uma forma mais acentuada, aproveitando os espaços que a equipa de Faro deixava para o contra-ataque, Marcus deixou a sua primeira marca na lista de marcadores na partida (72), respondendo com uma finalização eficaz a um passe de Sidnei Tavares, que conduziu a bola desde o seu meio-campo defensivo.Perante o descontrolo emocional dos visitantes, que viam a sua situação no jogo cada vez mais dificultada, o capitão do Farense, Róbson, agrediu Wendel Silva, o que levou o árbitro Anzhony Rodrigues a expulsar o central, sendo que o ponta de lança portista seguidamente viu também o cartão vermelho, que poderá ter sido motivado por protestos (74).O quarto e último golo chegaria novamente por Marcus, aos 79, com o nigeriano a aproveitar o passe de Nilton Varela para puxar a bola para dentro e finalizar, com a bola a entrar pelo canto inferior direito da baliza farense.Até ao final, houve ainda tempo para a expulsão de Bernardo Folha, que deixou os "dragões" reduzidos a nove jogadores.Com este resultado, o FC Porto ascende ao quinto lugar da II Liga, com 22 pontos, em igualdade pontual com Benfica B, Vilafranquense e Estrela da Amadora, e o Farense mantém o segundo, com 28, perdendo a oportunidade de se aproximar do líder Moreirense.