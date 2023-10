FC Porto B goleou Länk Vilaverdense em tarde de acerto de Wendel

O nigeriano Marcus ‘bisou’, mas o protagonista foi o brasileiro e colega de equipa Wendel Silva, com três golos, num jogo de sentido único e que travou a eventual recuperação da formação minhota, sugerida após o triunfo na Taça de Portugal diante do primodivisionário Farense (3-2).



O jogo abriu praticamente com o golo de Wendel, aos nove minutos, na sequência de um canto, e a vantagem no marcador fez desenterrar fantasmas recentes na formação agora orientada por Sérgio Machado.



O Vilaverdense conseguiu, ainda assim, conter os danos e não perder totalmente o norte, numa primeira parte dominada pelos forasteiros, a quem pertenceram, também, os melhores momentos ofensivos.



Rogério Santos, que pareceu poder fazer mais no primeiro golo, redimiu-se aos 16 e 21 minutos, evitando o segundo tento dos portistas, que esteve para acontecer na saída para o intervalo, quando Wendel cruzou da esquerda e Marcus, ao tentar a emenda, falhou de carrinho a baliza aberta.



O segundo tempo foi arrasador para o Vilaverdense, sobretudo a partir do segundo golo, aos 58 minutos. Wendel ‘bisou’ no jogo, na cobrança de uma grande penalidade, por indicação do videoárbitro.



O avançado brasileiro voltaria a marcar, aos 65, deitando por terra qualquer esperança dos minhotos, que voltariam a sofrer mais dois tentos, por intermédio do nigeriano Marcus, aos 68 e 72 minutos.



Com este triunfo, o FC Porto B ascendeu ao sexto lugar, com 12 pontos, enquanto o Vilaverdense, que seria sempre último, soma apenas um ponto no campeonato.







Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Länk Vilaverdense – FC Porto B, 0-5.



Ao intervalo: 0-1.











Marcadores:



0-1, Wendel Silva, 09 minutos.



0-2, Wendel Silva, 58 (grande penalidade).



0-3, Wendel Silva, 65.



0-4, Ibrahim Marcus, 68.



0-5, Ibrahim Marcus, 72.







Equipas:



- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Rafael Viegas, Batista, Gustavo França, Maviram (Armando Lopes, 75), Momo Sacko, Jair Semedo, André Soares (Ericson, 75), Lénio (João Caiado, 59), Gonçalo Teixeira (Harramiz, 59) e Bruno Silva.



(Suplentes: Ivo Gonçalves, Armando Lopes, Laércio, Bakary Konaté, Ericson, João Caiado, Ansu Fati, Harramiz e Simon).



Treinador: Sérgio Machado.



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Pinheiro, Zé Pedro, Romain Correia, João Mendes, Ibrahim Marcus (Rodrigo Mora, 73), Rodrigo Fernandes (Jorge Meireles, 76), Bernardo Folha, Gui (André Oliveira, 76), Vasco Sousa (Gonçalo Sousa, 73) e Wendel (Candé, 83).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Gabi, Nilton Varela, Braima Sambú, André Oliveira, Gonçalo Sousa, Jorge Meireles, Rodrigo Mora e Candé).



Treinador: António Folha.



Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rogério Santos (58).



Assistência: Cerca de 100 espetadores.