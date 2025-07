FC Porto B inicia época com cinco campeões de sub-17 num plantel de 28 jogadores

Duarte Cunha, Bernardo Lima, Mateus Mide, Martim Chelmik e Yoan Pereira são os jogadores integrados na equipa B portista que fizeram parte da seleção portuguesa de sub-17 que conquistou o titulo europeu, em 01 de junho, na Albânia, na final disputada com a França (3-0).



João Brandão mantém-se como técnico principal e André Castro, de 37 anos, que na época passada representou o FC Porto B, é agora o novo treinador adjunto, com a missão extra de “acompanhar os jogadores que possam ir treinar à equipa A, bem como os sub-19 que treinem na equipa B”, segundo adintou o próprio em recente entrevista ao diário desportivo O Jogo.



“Concluídos os habituais exames médicos e testes físicos”, a equipa B do FC Porto realizou esta segunda-feira o primeiro treino da temporada 2025/26, informou o clube através do seu sítio oficial na internet, sem dar mais detalhes.



O FC Porto B vai abrir a edição 2025/26 da II Liga com uma receção ao Feirense, sabendo-se que a ronda inaugural da prova está agendada para o fim de semana de 10 e 11 de agosto.



A equipa orientada por João Brandão fechou a época anterior no 14.ª posto da classificação geral, com 35 pontos, e o plantel para a nova temporada mantém vários jogadores que participaram nessa campanha.



Plantel inicial do FC Porto B 2025/26:



- Guarda-redes: Gonçalo Silva, Diogo Pereira e Francisco Barroso.



- Defesas: António Ribeiro, Luís Gomes, Martim Chelmik, Mamadu Queta, João Moreira, Dinis Rodrigues, Martim Cunha e Kaio Henrique.



- Médios: Domingos Andrade, Tiago Silva, Dennis Konney, Bernardo Lima, João Teixeira, Mateus Mide e Gil Martins.



- Avançados: Tiago Andrade, Rui Monteiro, Gonçalo Sousa, Duarte Cunha, Brayan Caicedo, Yoan Pereira, Trafim Melnichenka, Anhá Candé, Leonardo Fajardo e Leonardo Vonic.