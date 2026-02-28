Futebol Nacional
FC Porto B no melhor momento da temporada
O FC Porto B venceu o Torreense por 3-0, em jogo da 24.ª jornada da II Liga, ultrapassando os ‘azuis-grená’ na tabela e ampliando o melhor momento da temporada.
Com este triunfo, conquistado com golos de Gonçalo Sousa, Leonardo Vonic e Duarte Cunha, aos 14, 66 e 90+2 minutos, respetivamente, os dragões subiram ao quarto posto, com 37 pontos, mais um do que o Torreense, que baixou à quinta posição e pode ser ainda ultrapassado pelo Lusitânia de Lourosa nesta ronda.
A primeira boa ocasião de golo aconteceu logo aos sete minutos – apenas Gonçalo Ribeiro travou os intentos de Ismail Seydi –, mas, e apesar do melhor arranque ter sido dos ‘azuis grená’, foi a equipa secundária do FC Porto a abrir o marcador.
Aos 14 minutos, o extremo Gonçalo Sousa surgiu isolado e, com muita tranquilidade, picou sobre Lucas Paes, colocando os ‘dragões’ em vantagem.
À procura de uma reação rápida, o conjunto de Luís Tralhão continuou a ter maior domínio e Kévin Zóhi ficou à beira da igualdade volvidos 10 minutos.
Num duelo marcado pela eficácia, os azuis e brancos acabariam por dilatar a vantagem já na etapa complementar, valendo a crença de Leonardo Vonic, que correu até ao segundo poste para finalizar uma excelente jogada individual de Gonçalo Sousa.
Na reta final do encontro, Musa Drammeh ainda viu Gonçalo Ribeiro defender uma grande penalidade, aos 86 minutos, antes de Duarte Cunha marcar o terceiro para a equipa de João Brandão, que somou a quinta vitória nos últimos seis jogos e impôs nova derrota à formação de Luís Tralhão, que não perdia há cinco partidas.
Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
Torreense – FC Porto B, 0-3.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Gonçalo Sousa, 14 minutos.
0-2, Leonardo Vonic, 66.
0-3, Duarte Cunha, 90+2.
Equipas:
- Torreense: Lucas Paes, David Bruno (Danilo Ferreira, 58), Stopira, Mohamed Ali-Diadié, Javi Vázquez, Léo Silva (Alejandro Alfaro, 73), Guilherme Liberato (André Simões, 86), Costinha (Musa Drammeh, 58), Manu Pozo (Luis Quintero, 73), Ismail Seydi e Kévin Zohi.
(Suplentes: Unai Pérez, Alejandro Alfaro, Musa Drammeh, Pité, André Simões, Luis Quintero, Brian Agbor, Adama Baradji e Danilo Ferreira).
Treinador: Luís Tralhão.
- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Gabi, Felipe Silva, Kaio Henrique, João Teixeira (André Oliveira, 64), Domingos Andrade, Kauê Rodrigues (Bernardo Lima, 64), Gonçalo Sousa (Mateus Mide, 79), Tiago Andrade (Duarte Cunha, 73) e Leonardo Vonic (Eduardo Ferreira, 79).
(Suplentes: Diogo Fernandes, Eduardo Ferreira, António Ribeiro, Duarte Cunha, Tiago Silva, Luís Gomes, Bernardo Lima, André Oliveira e Mateus Mide).
Treinador: João Brandão.
Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Leonardo Vonic (29), Kaio Henrique (85), Dinis Rodrigues (90) e André Simões (90+5).
Assistência: 1.427 espetadores.
