FC Porto B obtém primeira vitória

O triunfo permite aos ‘bês’ portistas somar agora cinco pontos e deixar último posto da classificação geral para o Benfica B, que tem menos um jogo e quatro pontos.



O Marítimo mantém-se no terceiro lugar da classificação, com 14 pontos, falhando a subida à liderança.



O FC Porto B apresentou-se neste jogo reforçado com o guarda-redes João Costa, o lateral Martim Fernandes e extremo espanhol Angel Alarcón, que trabalham regularmente com a equipa principal, e os três deram maior solidez à equipa.



O Marítmo pressionou nos primeiros minutos e o FC Porto B respondeu aos nove minutos com um ataque rápido pela direita que Angel Alarcón finalizou com um remate que a defesa do Marítimo bloqueou na hora certa.



Martim Fernandes, de livre direto, atirou forte e forçou Samu a uma boa defesa aos 10 minutos e o 1-0 surgiu volvidos quatro minutos, num lance em que Angel Alarcón atacou pela direita, isolou-se, pareceu que quis cruzar e a bola sofreu um desvio em Rodrigo Borges, surpreendeu Samu e foi para a baliza deserta.



A equipa portista entusiasmou-se com o golo, mostrou-se desenvolta no ataque e criou muitas dificuldades à defesa insular, tendo dado então a sensação de que podia marcar novamente



O Marítimo reagiu e João Costa impediu o empate com uma boa defesa, aos 25 minutos, mas o caudal ofensivo dos visitantes esbarrou quase sempre na bem organizada defesa portista.



A segunda parte abriu com um lance de grande perigo para a balia portista, após um cruzamento da direita que Adriuan Butzke quase transformou em golo.



O Marítimo continuou a ter muito mais bola do que o FC Porto B, mas sentiu sempre grandes problemas para entrar na área adversária e criar perigo ou ocasiões de golo.



Com menos bola, o FC Porto foi muito mais perigoso, podia ter feito o segundo golo de contra-ataque mais do que uma vez e mereceu os três pontos, ante um adversário pouco objetivo no plano atacante.



Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Marítimo, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Rodrigo Borges, 14 minutos (própria baliza).



Equipas:



- FC Porto B: João Costa, Pedro Lima, Gabriel Brás, Felipe Silva, Martim Fernandes, João Teixeira (André Oliveira, 85), Domingos Andrade, Kauê Rodrigues (Tiago Silva, 85), Karamoh (Gonçalo Sousa, 63), Melnichenka (Leonardo Vonic, 77) e Angel Alarcón (Brayan Caicedo, 63).



(Suplentes: Diuogo Fernandes, Gonçalo Sousa, Kotharo, António Ribeiro, Tiago Silva, André Oliveira,Leonardo Vonic, Martim Cunha e Brayan Caicedo).



Treinador: João Brandão.



- Marítimo: Samu, Xavi Grande, Madsen, Rodrigo Borges, Paulo Henrique, Raphael Guzzo (Martim Tavares, 82), Guirassy (Elis, 75), Marco Cruz (Danilovic, 59), Martin Tejón, Simo Bouzaidi e Adrian Butzke (Carlos Daniel, 59).



(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, Júnior Almeida, Rodrigo Andrade, Enrique Zauner, Alberth Martinez, Danilovic, Francisco Gomes, Carlos Daniel e Martim Tavares).



Treinador: Vítor Matos.







Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Domingos Andrade (04), Marco Cruz (09), Martim Fernandes (23), Martin Téjon (27), Felipe Silva (45+3), Danilovic (65) e Xavi Grande (88).



Assistência: Cerca de 600 espetadores.