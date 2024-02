FC Porto B perdulário cede empate na receção ao Mafra

Os portistas adiantaram-se no marcador com um golo de Rodrigo Mora, aos 33 minutos, e o Mafra, feliz, empatou aos 77, através de Diogo. Com este ponto, os visitantes subiram do oitavo para o sétimo posto na classificação geral, tendo agora 30 pontos, enquanto o FC Porto B ocupa o 10.º lugar, com 27 pontos.



O FC Porto B só se pode queixar de si próprio, pois teve ocasiões de sobra para ganhar este jogo, falhando inclusive uma grande penalidade, aos 48 minutos, por Wendel Silva, enquando o Mafra teve a sorte do seu lado e um guarda-redes inspirado, o islandês Ólfasson.



Os 'dragões' tomaram conta do jogo depois dos 10 minutos iniciais e podiam ter marcado logo a seguir, por Martim, que, em boa posição, acertou na malha lateral.



Marcus desperdiçou outra oportunidade de golo, aos 24 minutos, e, aos 33, surgiu o golo portista, por Rodrigo Mora, que aproveitou um cruzamento de trivela executado por Wendel Silva no lado esquerdo.



A vantagem portista justificava-se perante um Mafra que apostou num futebol apoiado, mas lento, sem agressividade (a primeira parte terminou sem remates do Mafra contra nove do FC Porto B) e sem profundidade.



A segunda parte começou praticamente com uma grande penalidade para o FC Porto B, porque Gui Ferreira, imprudente, atingiu Vasco Ferreira na sua área. Porém, Wendel Silva desaproveitou a clara ocasião de golo, com um remate à 'Panenka', que fez a bola ir à barra.



O Mafra apresentou-se na segunda parte com outra cara, para melhor, e o FC Porto B continuou ameaçador e Ólafsson negou o 'bis' a Rodrigo Mora com uma boa defesa para canto, aos 54 minutos.



Aos 77 minutos, depois de uma boa oportunidade para cada lado, Diogo aproveitou um cruzamento que parecia inofensivo e, surpreendendo a toda a defesa portista, desviou a bola para a baliza, empatando contra todas as expectativas.



O FC Porto voltou a ter mais duas flagrantes situações de golo até ao fim, por Vasco Sousa, aos 83 minutos, e por Wendel Silva, aos 85, mas já não evitou o empate.







Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Mafra, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Rodrigo Mora, 33 minutos



1-1, Diogo, 77.



Equipas:



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Martim, Gabi, Romain Correia, Cassama, Braima (Rui Monteiro,90+2), Marcus (Gonçalo Sousa, 76), Vasco Sousa, Rodrigo Mora (Rodrigo Fernandes, 77), Gui (Candé, 82) e Wendel Silva.



(Suplentes: Diogo, Gonçalo Sousa, Eric Pimentel, António Ribeiro, Rodrigo Fernandes, Dinis, Rui Monteiro, Jorge Meireles e Candé).



Treinador: Fábio Moura.



- Mafra: Ólafsson, Queirós, Texel (Fabinho, 46), João Goulart, Gui Ferreira, Nibe (Pité, 61), Pedro Bravo (Chriso, 69), Miguel Sousa, Mésaque Djú (Falé, 46), Lucas Gabriel (Rodri, 69) e Diogo.



(Suplentes: André Paulo, Chriso, Pité, Lopes, Fabinho, Mads, Rodri, Balbúrdia e Falé).



Treinador: Jorge Silas.



Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Fernandes (82).



Assistência: 386 espetadores.