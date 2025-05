FC Porto B sela permanência na II Liga

Os golos de Castro, aos 15 minutos, Brayan Caicedo, aos 27, e Anhá Candé, aos 69, permitiram aos portistas cumprir o objetivo da permanência, que já tinha sido alcançado pelos algarvios na véspera, ‘no sofá’, com a derrota caseira do Paços de Ferreira ante o Felgueiras (1-2).



O FC Porto B é 14º classificado, com 35 pontos, mais um do que o Portimonense, 15º, ambos já fora do alcance dos pacenses, que ocupam a 16ª posição, em vaga de play-off, com 30.



A equipa da casa tentou impor-se a partir do apito inicial, mas, depois de trocar um central – Yuki Kobayashi saiu lesionado – por um lateral, a adaptação à nova tática acabou com os ‘dragões’ em vantagem, num remate de fora da área de Castro, aos 15 minutos.



Dois minutos volvidos, Anhá Candé falhou o segundo golo dos portistas, atirando ao poste, e o bom momento dos forasteiros ganhou mais expressão no marcador aos 27 minutos, com o 2-0, num encosto fácil de Brayan Caicedo, após passe de Domingos Andrade.



O Portimonense tentou reagir, com duas mudanças na equipa ao intervalo, e só não ‘reentrou’ no jogo porque Camilo Durán acertou na barra, aos 66 minutos.



A pronta resposta do FC Porto B valeu o terceiro golo, três minutos depois, com o avançado Anhá Candé a finalizar na grande área, selando o resultado final.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão



Portimonense – FC Porto B, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Castro, 15 minutos.



0-2, Brayan Caicedo, 27.



0-3, Anhá Candé, 69.







Equipas:



- Portimonense: Philip Tear, Jefferson Maciel, Kelechi John, Yuki Kobayashi (Malcolm Moyo, 12), Heitor, Diaby (Diogo Ferreira, 71), Hector Hevel (Danio Djassi, 46), Ruan (Shyon Omrani, 46), Camilo Durán, Paulo Vítor e Tamble Monteiro (Elijah Benedict, 71).



(Suplentes: Maycon Cleiton, Shyon Omrani, Danio Djassi, Kim Yong-hak, João Neto, Diogo Ferreira, Juan Alegría, Malcolm Moyo e Elijah Benedict).



Treinador: Ricardo Pessoa.



- FC Porto B: Samuel Portugal, Dinis Rodrigues, Gabi, Felipe Silva, Kaio Henrique, Castro, Domingos Andrade, João Teixeira (André Oliveira, 70, Gil Martins, 90+2), Tiago Andrade (Rui Monteiro, 80), Brayan Caicedo (Jorge Meireles, 80) e Anhá Candé (Melnichenko, 70).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Melnichenko, António Ribeiro, Luís Gomes, André Oliveira, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Martim Cunha e Gil Martins).



Treinador: João Brandão.







Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Castro (24), Domingos Andrade (33), Kaio Henrique (63), Tamble Monteiro (67) e Jorge Meireles (90+7).



Assistência: 1.206 espetadores.