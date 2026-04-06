(Com Lusa)

Depois de uma entrada mais assertiva do conjunto transmontano, foi a equipa da casa a mostrar maior capacidade para capitalizar os momentos do jogo. O Desportivo de Chaves começou por assumir iniciativa, explorando sobretudo as alas e criando algum perigo, como num livre de André Rodrigues, aos 26 minutos, que obrigou Gonçalo Ribeiro a intervenção segura.Contudo, os erros defensivos dos visitantes acabaram por ser determinantes. Aos 16 minutos, Vozinha falhou na saída de bola sob pressão e entregou a Gonçalo Sousa, que assistiu Leonardo Vonic para o primeiro golo.A pressão alta do FC Porto B intensificou-se e voltou a dar frutos já perto do intervalo. Aos 36 minutos, Vonic voltou a marcar, num lance inicialmente envolto em dúvidas, mas confirmado pelo VAR.Na origem do golo esteve novo erro da defesa flaviense, com Bruno Rodrigues a escorregar e a permitir nova assistência de Gonçalo Sousa para o avançado alemão, que bisou na partida.Na segunda parte, o Desportivo de Chaves tentou reagir e assumiu maior domínio territorial, procurando reduzir a desvantagem. Ainda assim, esbarrou quase sempre na consistência defensiva portista e na exibição segura de Gonçalo Ribeiro, que negou, aos 70 minutos, um golo iminente a Jorge Delgado.Apesar da maior iniciativa dos visitantes, foi o FC Porto B a voltar a marcar, já na fase final. Aos 87 minutos, Mateus Mide protagonizou uma jogada individual de grande nível, conduzindo a bola desde o meio-campo até à área adversária, onde finalizou com um remate certeiro para o 3-0.Com este resultado, o FC Porto B sobe ao sexto lugar, com 41 pontos, enquanto o Desportivo de Chaves se mantém na 11.ª posição, com 36, após um encontro em que pagou caro os erros cometidos.Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.FC Porto B – Desportivo de Chaves, 3-0.Ao intervalo: 2-0.Marcadores:1-0, Vonic, 16 minutos.2-0, Vonic, 37.3-0, Mide, 88.Equipas:FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Luís Gomes, Felipe Silva, Gabriel Brás, Kaio Henrique, Domingos Andrade, João Teixeira (Bernardo Lima, 73), Tiago Silva (Mide, 73), Gonçalo Sousa (Duarte Cunha, 66), Vonic (Melnichenka, 78), Tiago Andrade (António Ribeiro, 77).(Suplentes: Diogo Fernandes, António Ribeiro, Guilherme Carvalho, Mide, Bernardo Lima, Duarte Cunha, Eduardo Ferreira, Melnichenka).Treinador: João Brandão.Desportivo de Chaves: Vozinha, Bruno Rodrigues, Tiago Simões, Aarón Romero (Carraça, 60), Tiago Almeida (Esajas, 46), Pedro Pinho, Ktatau (Fede Bikoro, 69), Reinaldo (Kusso, 60), Jorge Delgado, Roberto, André Rodrigues (Wellington, 69).(Suplentes: Marko Gudzulic, Carraça, Muscat, Mamadou Tounkara, Kiko Pereira, Kusso, Fede Bikoro, Wellington, Esajas).Treinador: Vítor Martins.Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago Andrade (26), Luís Gomes (37), Bruno Rodrigues (72).Assistência: Cerca de 1000 espetadores.