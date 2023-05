FC Porto B vence Benfica B em `clássico` da II Liga

Os golos de Bernardo Folha, aos 38 minutos, João Marcelo, aos 52, e Rodrigo Pinheiro, aos 70, trouxeram os três pontos para os ‘azuis e brancos’, com os benfiquistas a responderem por Diego Moreira, aos 90+04.



À partida para o duelo que opôs ‘dragões’ e ‘águias’, o FC Porto B partia de um excelente momento de forma, com vitórias frente a Académico de Viseu (3-1) e Tondela (1-0) nas últimas duas jornadas, e procurava bater o rival para assegurar um positivo quinto lugar nas contas finais do campeonato.



Por sua vez, os ‘encarnados’, a ocuparem o 14.º lugar, protagonizaram uma temporada mais ‘apagada’, mas com a ameaça da despromoção fora do horizonte, e os três pontos dariam ao Benfica B um ‘salto’, ainda que provisório, à 10.º posição.



Com mais posse de bola e sem conceder grandes possibilidades de transições ao Benfica B, o FC Porto feriu a defensiva benfiquista sobretudo nos remates de meia distância de Bruno Costa.



O domínio dos ‘dragões’ viria a ser materializado quando Abraham Marcus partiu para o cruzamento, no corredor direito, e a bola, desviada pela defensiva adversária, acabou nos pés de Bernardo Folha, e colocou com precisão a bola, inaugurando assim o marcador, ao minuto 38.



A segunda parte iniciou-se com uma reação benfiquista à apatia até então demonstrada, aos 48, com Gilson Benchimol a aparecer sozinho em frente a Francisco Meixedo para quase fazer o tento da igualdade.



O 2-0 deu-se pouco depois (58), a partir de um pontapé de canto, em que João Marcelo surgiu isolado ao segundo poste e cabeceou para ampliar a vantagem, acabando dessa forma com o elã que os ‘encarnados’ vinham a demonstrar no início do segundo tempo.



O segundo golo ‘azul e branco’ terá abalado psicologicamente as ‘águias’ e transportado os ‘dragões’ para um final de jogo tranquilo, no qual o terceiro surgiu com naturalidade, por intermédio de Rodrigo Pinheiro, após uma combinação com Bernardo Folha, que ‘rompeu’ o setor recuado benfiquista, com o lateral a rematar forte para sentenciar a partida (70).



O Benfica B ainda conseguiu reduzir nos instantes finais por Diego Moreira, de forma acrobática, na sequência de um canto, mas o desfecho da partida estava já fechado.



Com este resultado, o FC Porto B termina esta edição da II Liga no quinto lugar, com 51 pontos, enquanto o Benfica B ocupa atualmente o 14.º, com 38, ainda à mercê do Nacional, que defronta, no domingo, o Académico de Viseu.







Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Benfica B, 3-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Bernardo Folha, 38 minutos.



2-0, João Marcelo, 52.



3-0, Rodrigo Pinheiro, 70.



3-1, Diego Moreira, 90+04.







Equipas:



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Pinheiro, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Rodrigo Fernandes (Samba Koné, 73), Bernardo Folha, Abraham Marcus (Rui Monteiro, 73), Bruno Costa (Sidnei Tavares, 66), Gonçalo Borges (Vasco Sousa, 65) e Wendel Silva (Luan Brito, 73).



(Suplentes: Roko Runje, Martim Fernandes, Romain Correia, Levi Faustino, Vasco Sousa, Samba Koné, Sidnei Tavares, Rui Monteiro e Luan Brito).



Treinador: António Folha.



- Benfica B: Pedro Souza, Filipe Cruz, Diogo Capitão, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues, Zan Jevsenak (Diogo Nascimento, 84), Martim Neto, Henrique Pereira (Maestro, 75), Pedro Santos (Francisco Domingues, 84), Gerson Sousa (Diego Moreira, 63) e Gilson Benchimol (Luís Semedo, 63).



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, João Tomé, Ricardo Teixeira, Lenny Lacroix, Francisco Domingues, Maestro, Diogo Nascimento, Luís Semedo e Diego Moreira).



Treinador: Luís Castro.







Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Marcelo (18), Zan Jevsenak (64), Rodrigo Fernandes (64) e Pedro Santos (74).



Assistência: cerca de 500 espetadores.