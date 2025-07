FC Porto B vence sub-23 do Fulham em jogo-treino no Olival

O treinador João Brandão, que cumpre a segunda temporada na equipa B dos ‘dragões’, agora coadjuvado por André Castro, deu minutos de jogo a 22 jogadores do plantel, dos quais Tiago Silva, António Ribeiro e Kotaro apontaram os golos dos azuis e brancos.



No jogo treino participaram ainda Gonçalo Ribeiro, Gonçalo Silva, João Moreira, Dinis Rodrigues, Luís Gomes, Filipe Silva, Martim Chelmik, Martim Cunha, Kaio Henrique, Dennis Konney, João Teixeira, Bernardo Lima, Gil Martins, Gonçalo Sousa, Brayan Caicedo, Ángel Alarcón, Trafim Melnichenka, Anhá Candé e Leonardo Fajardo.



Os ‘dragões’ informaram ainda que Leonardo Vonic fez treino integrado condicionado, Rui Monteiro tratamento e trabalho de ginásio e Domingos Andrade gestão das cargas e tempos de utilização, enquanto figuram no boletim clínico.



A equipa volta a realizar nova sessão ainda hoje, novamente no Olival.



Na última temporada, o FC Porto B terminou a II Liga em 14.º, dois pontos acima da luta pelo ‘play-off’ de manutenção.