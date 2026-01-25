Futebol Nacional
FC Porto B vence Vizela
O FC Porto B recebeu e derrotou o Vizela, por 1-0, num jogo da 19.ª jornada da II Liga em que teve a eficácia que faltou ao seu adversário.
André Oliveira, que havia entrado aos 63 minutos para o lugar de João Teixeira, marcou, aos 76, o golo que permitiu ao FC Porto B ganhar este jogo e subir do 15.º para o 12.ª posto da classificação geral, com 24 pontos.
O Vizela foi vítima do seu desperdício, visto que teve ocasiões suficientes para marcar, em especial durante a primeira parte, mas não teve a eficácia necessária para as converter em golo.
O FC Porto podia ter marcado primeiro, aos 10 minutos, quando Gonçalo Sousa cruzou bem da esquerda e Leonardo Vonic surgiu à vontade na área vizelense a cabecear, mas sobre a baliza.
O Vizela respondeu no minuto seguinte com um ataque em que Thio entrou isolado na área portista, rematou e Gonçalo Ribeiro negou-lhe o golo, dando o corpo à bola e cedendo canto.
A equipa visitante teve três boas ocasiões de golo na primeira parte contra uma do FC Porto B, rematou muito mais e deu bastante trabalho à defesa portista.
O Vizela apresentou-se menos acutilante no ataque na segunda parte e o FC Porto B mostrou-se então mais agressivo, tendo o lance decisivo ocorrido aos 76 minutos, no seguimento de uma jogada de insistência, em que o recém-entrado André Oliveira rematou na área vizelense e a bola sofreu um desvio, batendo Antonio Gomis.
Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.
FC Porto B – Vizela, 1-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
1-0, André Oliveira, 76 minutos.
Equipas:
- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Gabriel Brás, Felipe Silva, Kaio Henrique (Yoan Pereira, 63), João Teixeira (André Oliveira, 63), Domingos Andrade, Kauê Rodrigues (Mateus Mide, 89) André Miranda (Tiago Andrade, 77), Gonçalo Sousa (Luís Gomes, 89) e Leonardo Vonic.
(Suplentes: Diogo Fernandes, António Ribeiro, Yoan Pereira, Duarte Cunha, Tiago Silva, Tiago Andrade, Luís Gomes, André Oliveira e Mateus Mide).
Treinador: João Brandão.
- Vizela: Antonio Gomís, Jójó, Jota, Rhyner, Bright Godwin, Thio (Yassin Fortuné, 83), Moha Moukhliss, Busnic (Demchenko, 78), Loppy (Rodrigo Ramos, 82), Morschel e Yann Kitala (Manuel Alvarez, 63).
(Suplentes: Pedro Sousa, Cuijanovic, Bastunov, Manuel Alvarez, Mikita Demchenko, Rodrigo Ramos, Yassin Fortuné, Hristo Ivanov e Andrea Hristov).
Treinador: Nuno Silva.
Árbitro: José Bessa (AF Porto).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Domingos Andrade (49), Busnoc (75), Tiago Andrade (80), Felipe Silva (90+4), Manuel Alvarez (90+6) Jójó (90+7) e Diogo Fernandes (90+7).
Assistência: 549 espetadores.
