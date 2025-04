FC Porto B venceu Paços de Ferreira reduzido a 10 jogadores

Tiago Andrade marcou o golo portista, de cabeça e aos 73 minutos.



O FC Porto B entrou com o evidente propósito de impor o seu futebol e conseguiu-o, forçando o Paços de Ferreira a defender mais do que atacar e a jogar recuado durante os 10 minutos iniciais.



O central brasileiro Felipe Silva cabeceou e quase marcou pouco depois, na sequência de um livre, saiu desse lance lesionado na cabeça devido a um choque com o também central Ícaro e ambos foram assistidos no relvado e reocuparam as suas posições.



Rui Fonte e Cardoso virem o cartão amarelo aos 17 minutos, o primeiro devido a protestos e o segundo por uma entrada sobre um adversário na linha de fundo do meio-campo defensivo portista.



O Paços de Ferreira já havia, entretanto, sacudido a pressão inicial do FC Porto B e foi por isso que Welton Jr. criou muito perigo junto à baliza portista com um remate já em desequilíbrio que Samuel Portugal defendeu para canto.



Aos 22 minutos, Felipe Silva deixou-se cair no relvado por se ter sentido mal, aparentemente devido ao tal lance em que foi assistido e do qual, afinal, não terá recuperado totalmente, e acabou por ser substituído por António Ribeiro.



Os pacenses sofreram um golpe duro aos 40 minutos porque o central Cardoso viu o segundo amarelo e o consequente cartão vermelho, o que enfraqueceu a capacidade ofensiva do Paços de Ferreira, que, a partir daí, ficou entregue quase em exclusivo a Rui Fonte.



Em superioridade numérica, foi sem surpresa que o FC Porto B teve mais bola na segunda parte e atacou na segunda parte, ainda que sem conseguir ameaçar a baliza contrária.



O Paços de Ferreira entrou em modo de resistência, fechou-se atrás e optou pelo futebol direto para tentar aproximar-se da área adversária, mas não foi feliz por uma evidente falta de meios, já que só tinha Rui Fonte lá frente.



O FC Porto B continuou a pressionar, ainda que sem criar perigo por falta de lucidez nas decisões finais e, em grande medida, porque os pacenses mostraram-se coesos na defesa.



Os “dragões” quebraram a resistência contrária aos 73 minutos com um golo de cabeça de Tiago Andrade, a finalizar uma jogada de insistência iniciada no lado direito, em que defesa e o guarda-redes do Paços de Ferreira não foram capazes de tirar a bola da sua área.



O Paços de Ferreira ainda festejou quando o árbitro marcou uma grande penalidade contra o FC Porto B, aos 85 minutos, por alegada mão na bola de António Ribeiro, mas a decisão foi revertida após revisão do lance.



Já nos descontos, aos 90+2 minutos, Leonardo Vonici desperdiçou uma grande penalidade, mas tal de nada serviu aos pacenses e o FC Porto B ficou mesmo com os três pontos, passando agora ter 28, mantendo-se, porém, no 16.º lugar um abaixo do Paços de Ferreira, que soma 30 pontos.