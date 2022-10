Conceição invicto com Benfica há nove jogos

Com as três vitórias de 2021/22, o técnico que orienta os "dragões" desde 2017/18 conseguiu mesmo passar para o comando dos confrontos de toda a sua carreira com os encarnados, que defronta na sexta-feira pela 25.ª vez.O jogo que selou a reviravolta aconteceu em 30 de dezembro de 2021, no Dragão, onde o FC Porto se impôs por 3-1, com golos de Fábio Vieira (34 minutos), do brasileiro Pepê (37) e, já na segunda parte, do iraniano Taremi (69).Por seu lado, o ucraniano Yaremchuk apontou, aos 47 minutos, o tento dos encarnados, de Nélson Veríssimo, que atuaram desfalcados de Otamendi, Grimaldo e Darwin Núñez e, aos 49, ficaram reduzidos a 10, por expulsão de André Almeida.Oito dias antes, no mesmo local, Conceição tinha igualado o histórico, ao superar em casa os encarnados por 3-0, para os oitavos de final da Taça de Portugal, com dois tentos de Evanilson, expulso aos 45+2 minutos, e um de Vitinha, todos na primeira parte. Acabou por contribuir para despedir Jorge Jesus.Dois anos depois, Conceição repetiu o "3-0" ao Benfica de 2019/20, época em que venceu por 2-0 na Luz e por 3-2 em casa para o campeonato, e por 2-1, com um "bis" de Mbemba, na final da Taça de Portugal, disputada à porta fechada, em Coimbra.No total, em 14 jogos face ao Benfica como treinador do FC Porto, Conceição tem, porém, um domínio esmagador, ao somar nove vitórias, três empates e apenas duas derrotas, com 23 golos marcados e 10 sofridos.O jogo entre FC Porto e Benfica, da 10.ª jornada da I Liga de futebol, realiza-se na sexta-feira, pelas 20h15, no Estádio do Dragão, no Porto.