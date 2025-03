FC Porto-Benfica da 28.ª jornada joga-se domingo 06 de abril às 20:30

Com 25 jornadas cumpridas, o Benfica, que tem um jogo a menos, é segundo classificado, com 56 pontos, mais seis do que Sporting de Braga e FC Porto, terceiro e quarto classificados, respetivamente, em prova liderada pelo Sporting, com 59.



A ronda, que principia na sexta-feira, 04 de abril, com o AVS–Estoril (20:15), termina com outro duelo importante para as contas do campeonato, na segunda-feira, com o Sporting a receber em Alvalade o Sporting de Braga, às 20:45.



Destaque ainda no sábado para o Vitória de Guimarães-Santa Clara (20:30), respetivamente sexto e quinto classificados, com os minhotos atualmente a dois pontos dos açorianos na luta pelas competições europeias.



Na jornada anterior, a 27.ª, o Sporting é o primeiro ‘grande’ a entrar em ação, visitando o Estrela da Amadora, no sábado 29 de março, às 18:00.



O FC Porto compete no dia seguinte, visitando o Estoril no domingo, igualmente às 18:00, enquanto o Benfica fecha a ronda, na terça-feira, 02 de abril, recebendo o Farense, às 20:15.



Programa:



27.ª jornada:



- Sábado, 29 mar:



Casa Pia – Rio Ave, 15:30



Estrela da Amadora – Sporting, 18:00



Sporting de Braga - Arouca, 20:30



- Domingo, 30 mar:



Famalicão – AVS, 15:30



Santa Clara – Nacional, 15:30



Estoril Praia – FC Porto, 18:00



Moreirense – Vitória de Guimarães, 20:30



- Terça-feira, 01 abr:



Boavista – Gil Vicente, 20:15



- Quarta-feira, 02 abr:



Benfica – Farense, 20:15



28.ª jornada:



- Sexta-feira, 04 abr:



AVS – Estoril Praia, 20:15



- Sábado, 05 abr:



Arouca – Famalicão, 18:00



Vitória de Guimarães – Santa Clara, 20:30



- Domingo, 06 abr



Nacional – Estrela Amadora, 15:30



Gil Vicente – Moreirense, 15:30



FC Porto – Benfica, 20:30



- Segunda-feira, 07 abr



Farense – Casa Pia 18:45



Rio Ave – Boavista, 20:15



Sporting – Sporting de Braga, 20:45