FC Porto-Benfica. "Dragões" já têm 100 vitórias

Em 7 de maio, na 33.ª jornada da I Liga 2021/22, os "dragões" só precisavam de pontuar para chegar ao cetro na casa dos encarnados, mas fizeram melhor, vencendo sobre o final, aos 90+4 minutos, com um tento do lateral esquerdo Zaidu.Como em 2010/11, então sob o comando de André Villas-Boas, o FC Porto, desta vez liderado por Sérgio Conceição, voltou a festejar o título no Estádio da Luz, escrevendo um triunfo face ao Benfica.Em 250 encontros, entre I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e Campeonato de Portugal, os "dragões" somam 100 vitórias, contra 88 das "águias", num duelo com 62 empates e que os lisboetas só lideram nos golos (385 contra 365).O triunfo materializado por Zaidu permitiu também ao FC Porto conseguir o pleno de vitórias – três, em três jogos - sobre o Benfica na época 2021/22, depois de duas no espaço de oito dias, em dezembro de 2021.Os dois triunfos aconteceram no Estádio do Dragão, onde os azuis e brancos venceram por 3-0 nos oitavos de final da Taça de Portugal, na despedida de Jorge Jesus, e por 3-1 para a I Liga, na estreia de Nélson Veríssimo.



Para encontrar o derradeiro triunfo dos encarnados é preciso recuar a 2018/19, mais precisamente a 2 de março de 2019, dia em que os comandados de Bruno Lage venceram no Dragão por 2-1, numa reviravolta selada por João Félix e Rafa, que embalou as "águias" para o título.



O clássico, que teve o seu primeiro capítulo há mais de 91 anos, mais precisamente em 28 de junho de 1931, com um 3-0 do Benfica no Campo do Arnado, ostenta um benfiquista como melhor marcador, o "rei" Eusébio, autor de 25 golos.



O 251.º jogo entre FC Porto e Benfica, a contar para a 10.ª jornada da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se na sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, no Porto.