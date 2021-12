FC Porto-Benfica. "Dragões" lideram histórico por nove vitórias

Depois de 247 encontros, os "dragões" somam 97 vitórias, face às 88 das "águias", num duelo ainda com 62 igualdades, incluindo as duas, ambas a um golo, registadas na edição 2020/21 da I Liga portuguesa de futebol.

No que respeita apenas à Taça de Portugal manda o Benfica, e de forma clara, com mais 11 triunfos (21 contra 10) e 32 golos (75 contra 43), em 36 jogos, que ditaram ainda cinco igualdades.





O clássico, que se começou a jogar há quase 90 anos, mais precisamente desde 28 de junho de 1931, com um 3-0 do Benfica no Campo do Arnado, ostenta um benfiquista como melhor marcador, o "rei" Eusébio, autor 25 golos, sendo que também o clube da Luz soma mais tentos (384 contra 357).





O 248.º jogo entre Benfica e FC Porto, a contar para os oitavos de final da edição 2021/22 da Taça de futebol, realiza-se na quinta-feira, pelas 20h45, no Estádio do Dragão, no Porto.