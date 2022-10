FC Porto-Benfica. Luta pela liderança no Dragão e a invencibilidade

No Estádio do Dragão, no Porto, o Benfica, que leva 18 jogos seguidos sem perder em todas as provas e que ainda não conhece esta época o "sabor" da derrota, vai subir ao relvado na frente do campeonato com três pontos de avanço sobre o campeão FC Porto, segundo classificado, que tem sido dominante nas partidas em casa.A equipa de Sérgio Conceição necessita de vencer para se colar aos encarnados no comando da I Liga, enquanto a formação do alemão Roger Schmidt, que vai viver o seu teste mais difícil a nível interno até agora, poderá reforçar o estatuto de principal candidato ao título.Um triunfo do FC Porto poderá também beneficiar o Sporting (campeão em 2020/21 e vice em 2021/22), que nesta jornada recebe o Casa Pia, no sábado, a uns surpreendentes nove pontos do primeiro lugar e do eterno rival lisboeta, na sexta posição.Além do técnico Roger Schmidt, o jovem central António Silva, de 18 anos, em destaque neste arranque de temporada, também irá viver uma verdadeira prova de fogo na defensiva encarnada.No Dragão, para o campeonato, a equipa de Sérgio Conceição tem sido demolidora, com quatro vitórias em quatro jogos, incluindo um 3-0 ao Sporting, e um registo de 15 golos marcados e apenas dois sofridos.Por seu lado, fora de Lisboa, o Benfica tem sido bem mais pragmático do que os jogos em casa, com três triunfos, um empate e nenhum golo sofrido, embora apenas tenha marcado cinco. Na Luz, a equipa de Schmidt, além de somar só triunfos, marcou também 18 tentos em cinco encontros.Benfica, primeiro classificado com 25, e FC Porto, segundo a três pontos, disputam a liderança da I Liga, na sexta-feira, a partir das 20h15, em jogo da 10 jornada, no Estádio do Dragão, no Porto.