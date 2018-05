FC Porto campeão. Festa é festa

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Mai, 2018, 08:00 / atualizado em 07 Mai, 2018, 08:00 | Futebol Nacional

No Estádio do Dragão, os jogadores levantaram a taça no meio de um mar azul e branco.



À meia-noite o jornalista da Antena 1, Sérgio Infante, fazia a síntese do que estava a acontecer.





No relvado durante a festa questionado pela repórter da Antena 1, Cláudia Martins, o guarda-redes espanhol Iker Casillas admitiu que gostava de continuar no FC do Porto.Iker Casillas termina o contrato com o FC Porto esta temporada e admitiu, na última noite, que gostava continuar. Também o presidente do clube, Pinto da Costa, garantiu que tudo vai fazer para que o guarda-redes espanhol continue no clube.Declarações de Pinto da Costa minutos depois do FC Porto ter vencido o Feirense por 2-1.Um momento histórico e uma festa repetida cinco anos depois. A Avenida dos Aliados voltou a encher-se de azul e branco para celebrar mais um título., como testemunhava a repórter da Antena 1, Cláudia Costa.O FC Porto somou o 28.º título de campeão nacional ocupando o segundo lugar numa lista liderada pelo Benfica com 36 títulos conquistados.