Futebol Nacional
FC Porto com teste à liderança
O FC Porto enfrenta no domingo o segundo teste minhoto consecutivo à liderança da I Liga, ao receber o Sporting de Braga na 10.ª jornada, que pode ser aproveitado pelos perseguidores Sporting e Benfica.
O bicampeão nacional joga em casa com o Alverca, na sexta-feira, três dias após ter goleado os ribatejanos por 5-1, para a Taça da Liga, mas os ‘encarnados’ terão uma tarefa previsivelmente mais árdua no sábado, em casa do Vitória de Guimarães.
Com oito vitórias e apenas um empate (0-0 na receção ao Benfica), o FC Porto dispõe de três pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado, e quatro sobre os ‘encarnados’, que estão em pleno processo eleitoral, com Rui Costa, atual presidente, e João Noronha Lopes a disputarem a liderança do clube na segunda volta, em 08 de novembro.
A equipa treinada pelo italiano Francesco Farioli vai enfrentar o segundo de três adversários minhotos de forma consecutiva, depois de ter recuperado de uma desvantagem no terreno do Moreirense para se impor por sofrido 2-1, na ronda anterior, e antes de visita a Famalicão, na próxima jornada.
Em teoria, os ‘arsenalistas’ serão o mais complicado dos três, apesar de ocuparem apenas o sétimo lugar, atrás de Famalicão (quinto) e Moreirense (sexto), e de só no domingo passado terem quebrado uma série de seis jogos seguidos sem ganhar no campeonato, com uma goleada por 4-0 na receção ao Casa Pia, contando-se ainda um meritório empate 1-1 em Alvalade.
Quando entrarem em campo, os ‘dragões’ até já poderão ter a companhia do Sporting no topo da I Liga, uma vez que os ‘leões’ dão o pontapé de saída na jornada frente ao Alverca, equipa que goleou na terça-feira no Estádio José Alvalade, nos quartos de final da Taça da Liga, com uma formação alternativa.
O treinador Rui Borges deverá promover o regresso dos habituais titulares para o segundo confronto seguido com o Alverca, 12.º classificado da I Liga, entre os quais o colombiano Luis Suárez, segundo melhor marcador da prova, com sete golos, apenas superado pelo grego Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica e autor de oito remates certeiros.
O rival lisboeta, uma das duas equipas invictas no campeonato, a par do FC Porto, não esperará facilidades na deslocação a Guimarães, onde o Vitória ainda não conheceu o sabor da derrota (tem duas vitórias e dois empates), apesar de o desempenho dos ‘encarnados’ fora de casa estar próximo da perfeição, com três triunfos e um empate, relativamente saboroso, no Estádio do Dragão.
O Benfica encontrou alguma estabilidade com a substituição de Bruno Lage por José Mourinho no comando técnico, mas as boas exibições tardam em aparecer, como sucedeu na quarta-feira, no triunfo por 3-0 sobre o Tondela, nos quartos de final da Taça da Liga, marcando encontro nas ‘meias’ com o Sporting de Braga, que goleou o Santa Clara por 5-0.
Os açorianos, que ocupam o nono lugar na I Liga, encerram a ronda na segunda-feira, no reduto do Gil Vicente, sensacional quinto posicionado, que Famalicão e Moreirense tentarão colocar sob ameaça quando visitarem, respetivamente, o Nacional (10.º colocado), no sábado, e o Arouca (13.º), no domingo.
Programa da 10.ª jornada
Sexta-feira
Sporting - Alverca, 20:15
Sábado
Nacional - Famalicão, 15:30
Casa Pia - Estrela da Amadora, 18:00
Rio Ave - Estoril Praia, 18:00
Vitória de Guimarães - Benfica, 20:30
Domingo
AVS - Tondela, 15:30
Arouca - Moreirense, 18:00
FC Porto - Sporting de Braga, 20:30
Segunda-feira
Gil Vicente - Santa Clara, 20:15
