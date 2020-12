FC Porto conquista a 22.ª Supertaça, veja o resumo

Supertaça. FC Porto e Benfica frente a frente, siga em direto na RTP1, Antena 1 e ao minutoJogo em toada de ataque e resposta da equipa adversária sem causar grandes ocasiões de perigo.Apenas o golo do FC Porto, marcado por Sérgio Oliveira, aos 25 minutos num penálti, veio desbloquear o marcador trazer mais emoção a este clássico sem público em Aveiro.Jogo mais mexido na segunda parte, com os “dragões” mais ameaçadores e rematadores.O Benfica originou perigo num livre de Grimaldo, mas estava Marchesin no caminho do esférico.O FC Porto dispôs de uma grande chance de golo, mas que foi atempadamente evitado pela defesa “encarnada”, com destaque para o empenho de Otamendi neste lance.



Um livre de Grimaldo, perto do fim, teve marcação direta ao ferro da baliza do FC Porto, naquela que foi a grande chance da equipa de Jesus.







O pé esquerdo de Luís Díaz deu o 2-0, quase a terminar este clássico em Aveiro.