FC Porto contrata defesa Dominik Prpic

"Dominik Prpic é o terceiro reforço portista para 2025/26. Aos 21 anos, o defesa internacional jovem pela Croácia troca o Hajduk Split pelo FC Porto e assina um contrato válido por cinco temporadas, até 2030", lê-se no site dos `dragões`.

Segundo a imprensa portuguesa, o FC Porto terá pago cerca de cinco milhões de euros fixos pela transferência.

O central, de 21 anos, internacional pelas seleções jovens da Croácia, representou o Hajduk Split nos últimos sete anos, estreando-se pela equipa principal em 2022.

Desde então, Prpic realizou 50 jogos pela formação de Split, sendo que, pelo meio, ainda foi emprestado por meia época aos eslovenos do NK Radomlje, em 2023/24.

Com a saída de Iván Marcano, o FC Porto recruta outro central de pé canhoto e assegura o segundo reforço para a nova temporada, depois do médio espanhol Gabri Veiga, que já integrou o plantel dos `dragões` no Mundial de clubes, nos Estados Unidos.

Os portistas, que serão treinados pelo italiano Francesco Farioli, substituto do argentino Martín Anselmi, iniciam os trabalhos de pré-temporada na sexta-feira.

A estreia na I Liga 2025/26 está agendada para o fim de semana de 09 e 10 de agosto, com a receção ao Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão.