FC Porto e Ac. Viseu lutam pela final da Taça da Liga

Em Leiria, a equipa de Sérgio Conceição vai tentar alcançar a quinta final desta competição, tendo sempre saído derrotado do encontro decisivo, a última vez em 2019/20 perante o Sporting de Braga (1-0).Para chegar à "final four", o FC Porto conquistou o Grupo A (Mafra, Vizela e Desportivo de Chaves) e ultrapassou o Gil Vicente (2-0) nos quartos de final.Já o Académico de Viseu, com surpresa e pela primeira vez nas meias-finais da Taça da Liga sob o comando de Jorge Costa (antigo capitão do FC Porto), alcançou o primeiro lugar do Grupo H (Torreense, Famalicão, Tondela e Estoril), eliminando o Boavista (2-1) nos "quartos".





Na antevisão da partida os dois treinadores, Sérgio Conceição e Jorge Costa, perspetivaram o que poderá ser o encontro desta noite.