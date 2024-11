FC Porto e APAV unidos na luta contra a violência sobre as mulheres

"O objetivo é sensibilizar para o problema da violência doméstica. A camisola inclui propositadamente pormenores em roxo, para que a cor normalmente associada a marcas de agressão se transforme em símbolo de solidariedade e apoio. O roxo deve ser vestido e nunca marcado na pele", indicam os `dragões`, em comunicado.

A equipa feminina de futebol do FC Porto, criada esta época e que disputa a III Divisão, vai utilizar esta camisola no domingo, no desafio frente ao Leixões, no Estádio do Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, Vila Nova de Gaia.

A campanha, que tem como lema "Stop the purple. Roxo é para vestir e não para marcar", voltará a ser assinalada no dia seguinte, segunda-feira, quando se celebra o Dia Internacional para a Eliminação de Violência contra as Mulheres.

"Dada a crescente visibilidade da nossa equipa feminina, entendemos que era o momento de fazermos algo em conjunto com a APAV, alertando para um problema que é transversal à nossa sociedade. O FC Porto não se desliga da sua responsabilidade social e a aposta que está a ser feita no futebol feminino permite-nos alavancar temas tão relevantes como este. Sentimos que, enquanto clube, o nosso papel é fundamental para passar a mensagem", destacou o diretor de marketing dos `azuis e brancos`, Tiago Gouveia.

Já Rita Barbosa, coordenadora de angariação de fundos e parcerias, destaca a atenção que o FC Porto, "um dos maiores clubes portugueses", poderá trazer para a causa, assumindo o "orgulho" por ver as atletas portistas "apoiar esta causa".