FC Porto e Sporting entram hoje em campo

Os ‘azuis e brancos’, que venceram todos os quatro jogos disputados na I Liga até ao momento, vão procurar somar o quinto triunfo frente aos madeirenses, formação que venceu apenas uma partida, em jogo marcado para as 18:00, no Estádio do Dragão.



A equipa de Francesco Farioli, que tem 12 pontos, é a única que pode chegar aos cinco triunfos no mesmo número de jogos na prova, uma vez que o Benfica empatou na sexta-feira com o Santa Clara (1-1) e soma 10, apesar de ter ainda um jogo em atraso da primeira jornada frente ao Rio Ave.



Também hoje, o Sporting procura regressar aos triunfos na prova, depois do desaire na ronda anterior na receção ao FC Porto (2-1), visitando o terreno do Famalicão, que também soma 10 pontos e ainda não perdeu, com três vitórias e um empate.



Os ‘leões’ entram em campo com nove pontos, menos um do que os famalicenses, na partida agendada para as 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão.



Nos outros jogos do dia, o Estoril Praia recebe o AVS, enquanto o Moreirense joga em casa frente ao Rio Ave, ambos com início marcado para as 15:30.



Programa e resultados da 5.ª jornada



Sexta-feira

Alverca – Tondela, 1-0

Benfica – Santa Clara, 1-1



Sábado

Moreirense – Rio Ave, 15:30

Estoril Praia – AVS, 15:30

FC Porto – Nacional, 18:00

Famalicão – Sporting, 20:30



Domingo

Estrela da Amadora – Vitória de Guimarães, 15:30

Arouca – Casa Pia, 18:00

Sporting de Braga – Gil Vicente, 20:30