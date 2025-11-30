FC Porto e Sporting tentam repor distâncias para Benfica na I Liga

Invictos no campeonato, os `azuis e brancos` enfrentam a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, os `canarinhos`, que ocupam o 10.º lugar, com 13 pontos, e surgem na sua melhor série de resultados esta época, com duas vitórias e quatro jogos sem perder.

O FC Porto acumula 31 pontos, três acima do Sporting, segundo e anfitrião do Estrela da Amadora às 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e do Benfica, terceiro, que se impôs fora ao Nacional (2-1), no sábado, com uma reviravolta já nos derradeiros minutos.

Os `leões` procuram selar pela primeira vez esta época a quarta vitória seguida na I Liga, na qual não perde há sete jogos, enquanto o Estrela da Amadora é 13.º, com 11 pontos.

Sporting e FC Porto vêm de vitórias obtidas em casa a meio da semana sobre os belgas do Club Brugge (3-0) e os franceses do Nice (3-0), na quinta jornada das fases de liga da Liga dos Campeões e da Liga Europa, respetivamente, sendo que os `leões` jogarão pela última vez antes da visita ao Benfica, no dérbi lisboeta da próxima ronda do campeonato.

Antes das partidas dos dois primeiros classificados, o Rio Ave, 12.º, com 12 pontos, tem pela frente o Santa Clara, 14.º, com 11, num jogo com início às 15:30, em Vila do Conde.

A 12.ª jornada, primeira depois da terceira paragem da prova para as seleções nacionais, iniciou na sexta-feira, com o Vitória de Guimarães a golear em casa o lanterna-vermelha AVS (4-0), e prolonga-se até segunda-feira, quando o Sporting de Braga visitar o Arouca.

Programa e resultados da 12.ª jornada

Sexta-feira

Vitória de Guimarães - AVS, 4-0.

Sábado

Casa Pia - Alverca, 0-2.

Moreirense - Famalicão, 2-2.

Nacional - Benfica, 1-2.

Gil Vicente - Tondela, 0-1.

Domingo

Rio Ave - Santa Clara, 15:30.

Sporting - Estrela da Amadora, 18:00.

FC Porto - Estoril Praia, 20:30.





Segunda-feira

Arouca - Sporting de Braga, 20:15.