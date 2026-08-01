FC Porto e Torreense disputam 48.ª edição da Supertaça





(Com Lusa)

Com 24 triunfos em 35 participações, mais do que os outros quatro vencedores juntos (23), os ‘dragões’ tentam reforçar a sua hegemonia na única prova interna da qual são os mais titulados e podem destacar-se do Benfica no recorde de troféus seniores masculinos, se conquistarem o 88.º.Os ‘azuis grená’ pertencem à II Liga e são o 18.º clube a disputar a habitual competição de abertura da época, que tem pela quarta vez uma equipa dos escalões secundários, mas é dominada pelos três ‘grandes’ há 28 edições.FC Porto ou Torreense vão suceder ao Benfica no palmarés da Supertaça, que começa às 20:15 e regressa ao Estádio Cidade de Coimbra 22 anos e quatro decisões depois, em jogo que será arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.