FC Porto eleva valor do empréstimo obrigacionista de 40 para 55 milhões de euros

O FC Porto, da I Liga de futebol, aumentou o montante do novo empréstimo obrigacionista de 40 para 55 milhões de euros (ME), segundo a adenda ao prospeto comunicada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).