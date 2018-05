FC Porto ganha fôlego para a segunda festa do título

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Mai, 2018, 09:52 / atualizado em 12 Mai, 2018, 09:59 | Futebol Nacional

A equipa do FC Porto defronta o V. Guimarães, este sábado, a partir das 16h00, em jogo da última jornada do Campeonato da I Liga, de futebol, e promete dar tudo pela vitória.



Na cidade do Fundador estarão 1500 adeptos para assistir ao vivo ao jogo mas a festa faz-se no Porto.



A partir das 15h00 haverá de tudo um pouco, inclusive com a transmissão do jogo em seis ecrãs gigantes.



No período que mediará entre o final da partida (18h00) e a chegada da comitiva (21h30) haverá um espetáculo musical com o hino do clube cantado ao vivo por Maria Amélia Canossa.



Depois a equipa desfilará na Avenida dos Aliados em autocarro panorâmico sendo de seguida recebida pelo presidente da câmara, Rui Moreira.



Cerca da meia-noite a comitiva sobe à varanda dos paços do concelho e de seguida descerá para um palco montado na avenida e desfila por uma passadeira para confraternizar com os adeptos.



Os festejos terminam com uma sessão de fogo-de-artifício de homenagem aos campeões.