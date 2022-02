FC Porto ganhou 10 dos últimos 12 jogos com o Sporting em casa

Desde 2009/10, os "dragões" só falharam o triunfo em 2015/16, derrotados por 3-1 pelo "onze" liderado por Jorge Jesus, então em luta com o Benfica pelo título, e na época passada, com um nulo que os manteve a 10 pontos dos "leões".





O FC Porto pode completar na sexta-feira uma volta à I Liga portuguesa de futebol sempre a vencer, caso consiga, face ao Sporting, um 17.º triunfo seguido, para o segundo melhor registo da história numa edição da prova.





A formação azul e branca igualou na última ronda, com o triunfo em Arouca (3-0), na 21.ª jornada, a melhor marca do clube, em 2010/11, com André Villas-Boas, e também o recorde do Sporting, do inglês Robert Kelly, em 1946/47.





Melhor, na história do campeonato, só os 23 triunfos consecutivos do Benfica a abrir a temporada 1972/73, que deram, desde logo, o título aos comandados do inglês Jimmy Hagan, que acabariam a prova com 28 vitórias e dois empates.

O FC Porto pode somar sexta-feira o 50.º jogo consecutivo sem perder na I Liga portuguesa de futebol, num registo que vem da época passada, e manter-se na corrida ao recorde nacional, caso pontue na receção ao Sporting.





Depois do desaire no reduto do Paços de Ferreira, por 3-2, na sexta jornada da I Liga 2020/21, em 30 de outubro de 2020, os comandados de Sérgio Conceição somam 40 triunfos e nove empates, em 49 jogos, com 114 golos marcados e 34 sofridos.





Desta forma, os "dragões" colocaram-se a seis encontros de igualar o seu melhor registo de sempre, os 55 sem perder entre 2009/10 e 2011/12, e a sete do recorde do campeonato, os 56 do Benfica entre 1976/77 e 1978/79.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, perdeu apenas um de sete confrontos com Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, em vésperas do oitavo duelo entre ambos, para a ronda 22 da I Liga de futebol 2021/22.





O ex-jogador do Benfica soma duas vitórias, em dois jogos, ao comando do Sporting de Braga e um triunfo, três empates e um desaire desde que chegou ao comando dos "leões", a meio da temporada 2019/20, a sua primeira ao mais alto nível.