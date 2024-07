FC Porto inicia pré-época com mudanças e caras conhecidas

A partir das 10h00, o terceiro colocado da última edição da I Liga voltou ao trabalho para a primeira temporada sob a presidência de André Villas-Boas, que venceu Pinto da Costa, líder há 42 anos e 15 mandatos, nas eleições mais participadas do clube, em 27 de abril.



A nova gestão introduziu o modelo organizacional apresentado em campanha eleitoral e designou como diretor desportivo o antigo guarda-redes internacional espanhol Andoni Zubizarreta, que controla cinco áreas e tem a direção do futebol a cargo de Jorge Costa.



O ex-defesa central internacional português e capitão dos "dragões" está de regresso ao clube ao fim de 19 anos, após ter culminado uma carreira de quase duas décadas como treinador em 2 de junho, quando celebrou a inédita subida do AVS ao escalão principal.



Cinco dias depois, já com a renovação diretiva e a rescisão do técnico Sérgio Conceição consumadas, o FC Porto promoveu Vítor Bruno no comando da equipa principal, volvida uma controversa e mediatizada rutura entre o ex-adjunto e o seu antecessor, que tinham trabalhado juntos nos últimos 12 anos e coincidiam nos azuis e brancos desde 2017/18.



Vítor Bruno, de 41 anos, assinou por duas épocas, até 2026, e estreia-se na liderança de equipas técnicas, herdando um legado significativo do recordista de encontros, vitórias e títulos no banco portista, numa fase em que proliferam notícias sobre os incumprimentos financeiros e os problemas de tesouraria deixados pela administração de Pinto da Costa.



Essas restrições afetam o planeamento do FC Porto, que tem de reduzir massa salarial e está sob vigilância do regime de "fair play" financeiro da UEFA, cujas infrações originaram em maio uma multa de 1,5 milhões de euros (ME) e a exclusão das provas europeias por uma temporada, pena que estará suspensa durante um período probatório de dois anos.



A política de otimização de custos levou à saída do defesa central e capitão Pepe em fim de contrato, destino idêntico ao do lateral esquerdo João Mendes, de regresso ao Vitória de Guimarães três anos depois, e do avançado iraniano Mehdi Taremi, autor de 91 golos em 182 encontros nas últimas quatro épocas, que rumou ao campeão italiano Inter Milão.



Saídas e regressos



Pepe está ao serviço da seleção portuguesa no Euro2024 - que hoje mede forças com a Eslovénia nos oitavos de final, em Frankfurt, na Alemanha -, acompanhado dos agora ex-companheiros de equipa Diogo Costa e Francisco Conceição, filho do antigo treinador do FC Porto, cuja opção de compra foi ativada junto dos neerlandeses do Ajax, por 10,5 ME.



O guarda-redes e o extremo direito são ausências certas no dia inicial da pré-temporada dos "dragões", tal como os brasileiros Wendell, Pepê e Evanilson e o canadiano Stephen Eustáquio, que representam os respetivos países na Copa América, nos Estados Unidos.



Ainda sem reforços e com outras saídas em vista, Vítor Bruno deve arrancar os trabalhos com o defesa central David Carmo e o avançado espanhol Fran Navarro, que estiveram cedidos por meio ano aos gregos do Olympiacos e venceram a Liga Conferência Europa.



André Franco, Iván Jaime e Toni Martínez também estarão ao dispor, sensivelmente dois meses e meio depois de terem sido colocados a treinar à parte por Sérgio Conceição, tal como Jorge Sánchez, que retornou ao Ajax, sem que a opção de compra fosse exercida.



Gabriel Brás, Vasco Sousa, Rodrigo Mora e Gonçalo Sousa, todos com presença regular na equipa B, também são apontados ao início da pré-época do plantel principal, que tem Iván Marcano e Zaidu em recuperação de lesões prolongadas sofridas na época anterior.



O FC Porto vai trabalhar nas próximas duas semanas no Olival e estagiará de 15 a 24 de julho em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, tendo sete partidas de preparação até à estreia oficial na nova época, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Sporting, em 03 de agosto, em Aveiro, reeditando a derradeira final da Taça de Portugal.



Plantel provisório do FC Porto para 2024/25:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal e Gonçalo Ribeiro.



- Defesas: João Mário, Martim Fernandes, Otávio Ataíde, Fábio Cardoso, Zé Pedro, Iván Marcano, David Carmo (ex-Olympiacos, Gre), Wendell e Zaidu.



- Médios: Alan Varela, Marko Grujić, Stephen Eustáquio, Nico González, Romário Baró, Iván Jaime e André Franco.



- Avançados: Pepê, Francisco Conceição, Galeno, Gonçalo Borges, Evanilson, Danny Namaso, Toni Martínez e Fran Navarro (ex-Olympiacos, Gre).



Treinador: Vítor Bruno.



Saíram: Jorge Sánchez (Ajax, Ned), Pepe (fim de contrato), João Marcelo (Cruzeiro, Bra), João Mendes (Vitória de Guimarães) e Mehdi Taremi (Inter Milão, Ita).