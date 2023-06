FC Porto leva a Taça novamente, siga a festa na RTP

Acompanhe toda a festa em Oeiras em direto numa transmissão da RTP1 e com relato na Antena 1





A festa do Jamor voltou a ser azul e branca. O FC Porto revalidou a conquista do troféu, num jogo em que teve mais oportunidades de golo. No primeiro tempo, o guarda-redes bracarense Matheus foi mesmo a figura do jogo ao defender por várias vezes em lances que levavam selo de golo.





No segundo tempo, que terminou com dez para cada lado por expulsões de Wendell e Niakaté, mas André Horta complicou o sonho minhoto, num lance em que cortou a bola para o interior da própria baliza.





O SC Braga pouco perigo ia criando e os "dragões" aproveitaram para efetuar o 2-0, aos 81', por Otávio.





Sporting de Braga e FC Porto estavam empatados 0-0 ao intervalo.





Na final da 83.ª edição da Taça de Portugal de futebol, no Estádio Nacional, em Oeiras, o Sporting de Braga cumpria a sua oitava presença na final da Taça, que ergueu três vezes, a última das quais em 2020/21, e o FC Porto disputou pela 33.ª vez o jogo decisivo da competição, tendo até este domingo vencido por 18 ocasiões, agora 19.