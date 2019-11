FC Porto. Noitada obriga Sérgio Conceição a afastar quatro futebolistas

Os quatro jogadores foram excluídos depois de terem sido apanhados na festa de aniversário da esposa do médio Uribe, Cindy Álvarez Garcia.



A divulgação de um vídeo da aniversariante foi o ponto de partida para o treinador Sérgio Conceição e a SAD tomarem a decisão de afastarem os jogadores.



Justificação: os futebolistas infringiram o regulamento disciplinar do clube que determina o recolher obrigatório às 23 horas.



A aniversariante terá publicado ao longo da madrugada vários vídeos o último dos quais às 5h18 de sábado.



O quarteto fazia parte do lote de 23 jogadores convocados para o dérbi do Estádio do Bessa.



Nos próximo dias os quatro futebolistas não estarão em contacto com o treinador porque viajarão para se juntarem às seleções dos seus países.



Só no regresso saberão se o castigo se fica por uma multa ou algo mais.



Mudanças obrigatórias



A exclusão dos sul-americanos obrigará o técnico dos portistas a mexer no “onze” titular dado que só Saravia não é opção habitual.



Desta forma Marchesin (guarda-redes), Uribe (médio defensivo) e Luiz Díaz (médio ala) têm jogador com regularidade a titulares e devem ser rendidos por Digo Costa, Bruno Costa e Otávio nas respetivas posições.