FC Porto "obrigado" a ganhar frente ao Estoril Praia

A oito pontos dos encarnados, que jogam no domingo em casa do Marítimo, os campeões nacionais não podem perder pontos frente a uma das equipas com quem empataram na primeira volta, com uma igualdade a um golo no Estoril.Para este encontro, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, já pode contar com João Mário e Uribe, que cumpriram castigo, ao contrário de Marcano, castigado, restando dúvidas sobre os regressos dos lesionados Evanilson e Galeno.O Estoril Praia, agora treinado por Ricardo Soares, perdeu 10 dos últimos 12 jogos, estando apenas um lugar acima do posto de acesso ao "play-off", atualmente ocupado pelo Marítimo (16.º).





Os estorilistas têm duas baixas: Joãozinho (castigado) e Lucas Áfrico (lesionado).





Com os portistas remetidos ao silêncio, Ricardo Soares - técnico do Estoril -, realizou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo. O técnico de 48 anos destacou que o plano estorilista passa por igualar a intensidade dos comandados de Sérgio Conceição: "Acreditamos que é possível, se nós igualarmos a intensidade e a capacidade de trabalho, e, inclusive, até mesmo se superarmos essa capacidade, é aí que poderemos reduzir as diferenças", referiu o técnico português que foi contratado no último dia de fevereiro.