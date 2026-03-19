FC Porto pede esclarecimentos à Liga sobre o adiamento do Sporting-Tondela

O jogo, originalmente agendado para o dia 15 de março de 2026, foi adiado sem que tenha sido definida uma nova data, o que gerou críticas por parte da estrutura portista.



O FC Porto alega que existe violação dos regulamentos da competição, referindo-se aos pontos 3 e 4 do artigo 42.º, que pode consultar em baixo:



Artigo 3. Depois do início da segunda volta os jogos adiados têm de ser realizados no decurso da mesma semana ou, caso um dos clubes tenha de realizar nessa semana outro jogo das competições oficiais nacionais ou internacionais da UEFA ou da FIFA e ainda no caso de se realizar um jogo da Seleção Nacional e qualquer dos clubes intervenientes tenha jogadores convocados, dentro das duas semanas seguintes.



Artigo 4. Nas situações previstas no n.º 3, mediante requerimento dos clubes intervenientes, a Liga Portugal autoriza que o jogo adiado se realize dentro das quatro semanas seguintes se, cumulativamente:



a) não estiver em causa um jogo das últimas seis jornadas; e



b) a Comissão Permanente de Calendários se pronunciar em sentido favorável."



O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, acusou publicamente o Sporting de beneficiar de um "tratamento particular" na calendarização, questionando por que motivo outros clubes não tiveram as mesmas facilidades em situações semelhantes.



O clube demonstra preocupação com o facto de a partida continuar com data a definir, o que pode impactar a integridade da competição e o equilíbrio físico entre as equipas na fase final do campeonato.



Os "dragões" recordaram casos anteriores envolvendo o próprio clube e o Benfica para sublinhar a necessidade de critérios uniformes na aplicação dos regulamentos da Liga.



Em resposta, figuras ligadas ao Sporting e outros treinadores, como Rui Borges, defenderam que as decisões seguiram os regulamentos em vigor e que estes são iguais para todos os clubes.

