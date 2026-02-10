Futebol Nacional
FC Porto prepara queixa contra Hjulmand por alegada agressão em jogo do Sporting
O FC Porto tenciona apresentar queixa junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra Morten Hjulmand, por alegada agressão do médio do Sporting, disse hoje à agência Lusa fonte do clube nortenho.
Cinco dias depois do triunfo ‘leonino’ para os quartos de final da Taça de Portugal (3-2, após prolongamento), o FC Porto confirmou estar a preparar uma participação acerca de factos ocorridos nesse jogo, que colocou os bicampeões nacionais e detentores do troféu no caminho dos ‘azuis e brancos’ na próxima fase da prova ‘rainha’.
Em causa está uma alegada agressão do dinamarquês Morten Hjulmand ao hispano-uruguaio Tiago Galletto, que, na sequência de uma disputa aérea, foi atingido na cabeça pelo capitão do Sporting aos 115 minutos, numa altura em que a partida estava empatada, com os dois jogadores a ficarem queixosos no relvado.
Por entender que esse lance começou com uma falta de Galletto sobre Hjulmand, o árbitro André Narciso, da associação de Setúbal, assinalou falta a favor da equipa ‘leonina’, que, já depois de ter desperdiçado dois golos de vantagem no tempo regulamentar, marcaria o golo da vitória aos 117 minutos, através do suplente moçambicano Geny Catamo.
O FC Porto está convicto de que Morten Hjulmand deve ser punido antes das meias-finais da Taça de Portugal, que serão disputadas pela última vez a duas mãos esta época e têm jogos previstos para 03 de março, em Lisboa, e 22 de abril, no Porto.
Os dois rivais empataram na segunda-feira (1-1), para a 21.ª jornada da I Liga, com os ‘leões’ a evitarem a derrota em tempo de compensação, por Luis Suárez, na recarga a um penálti falhado pelo colombiano, após o suplente e estreante costa-marfinense Seko Fofana ter adiantado os anfitriões.
A 13 rondas do fim, FC Porto lidera com 56 pontos, contra 52 do Sporting, segundo classificado, num pódio fechado pelo Benfica, terceiro, com 49.
Em causa está uma alegada agressão do dinamarquês Morten Hjulmand ao hispano-uruguaio Tiago Galletto, que, na sequência de uma disputa aérea, foi atingido na cabeça pelo capitão do Sporting aos 115 minutos, numa altura em que a partida estava empatada, com os dois jogadores a ficarem queixosos no relvado.
Por entender que esse lance começou com uma falta de Galletto sobre Hjulmand, o árbitro André Narciso, da associação de Setúbal, assinalou falta a favor da equipa ‘leonina’, que, já depois de ter desperdiçado dois golos de vantagem no tempo regulamentar, marcaria o golo da vitória aos 117 minutos, através do suplente moçambicano Geny Catamo.
O FC Porto está convicto de que Morten Hjulmand deve ser punido antes das meias-finais da Taça de Portugal, que serão disputadas pela última vez a duas mãos esta época e têm jogos previstos para 03 de março, em Lisboa, e 22 de abril, no Porto.
Os dois rivais empataram na segunda-feira (1-1), para a 21.ª jornada da I Liga, com os ‘leões’ a evitarem a derrota em tempo de compensação, por Luis Suárez, na recarga a um penálti falhado pelo colombiano, após o suplente e estreante costa-marfinense Seko Fofana ter adiantado os anfitriões.
A 13 rondas do fim, FC Porto lidera com 56 pontos, contra 52 do Sporting, segundo classificado, num pódio fechado pelo Benfica, terceiro, com 49.