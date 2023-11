FC Porto prossegue defesa da Taça frente ao Montalegre

A equipa portuense, que venceu a prova nas duas últimas épocas e ocupa o terceiro lugar na I Liga, reúne claro favoritismo frente a um adversário que ocupa a mesma posição, mas no quarto escalão (Série A), em jogo com início às 20h45.Sérgio Conceição deverá promover alterações no onze inicial, de forma a descansar alguns elementos que regressaram dos trabalhos com as respetivas seleções.





André Franco, tal como aconteceu no último embate para a competição, deverá alinhar como lateral esquerdo, posição que desempenhou eficazmente. No onze inicial, o miolo poderá ser formado por Marko Grujic e Nico González. Já Toni Martínez e Danny Namaso serão os homens mais avançados.





Na antevisão, o técnico portista mostrou-se conhecedor da filosofia do adversário: "É uma equipa à imagem do seu treinador. Se der para sair a jogar de uma maneira mais ligada, sai. Se não der, é muito vertical e simples no seu processo atacante. Olha para a referência frontal, com os alas a terem movimentos rápidos nas costas da linha defensiva contrária e os médios a aproximarem-se das segundas bolas".





Já o técnico da formação forasteira, Tony, garantiu que os seus pupilos estão motivados para realizarem uma exibição convincente: "É um embate onde não temos nada a perder e tudo a ganhar. É esta a mensagem que tenho passado aos jogadores. Sabemos que, pelo ADN que tem, o FC Porto nunca facilita, sabemos, de antemão, as dificuldades que iremos enfrentar, mas todos vamos levar uma lição deste jogo".