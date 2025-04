FC Porto questiona negócios de Rui Costa e Reinaldo Teixeira

“O FC Porto endereçará, ainda hoje, uma comunicação formal à presidente interina da Liga Portugal, questionando se esta relação de privilégio entre o coordenador dos delegados e um dirigente de um dos clubes participantes nas competições foi formalmente reportada à Liga Portugal ao longo da década em que Reinaldo Teixeira ocupa estas funções”, lê-se num comunicado dos "dragões".



Na imprensa desta quarta-feira, o jornal Correio da Manhã notícia que as empresas de Rui Costa e Reinaldo Teixeira finalizaram em 2016 a venda de 49 moradias em Lagoa, num volume de negócios superior a seis milhões de euros, já depois de, em 2004, terem colaborado num empreendimento em Tavira.



Os "dragões" consideram que “a possibilidade de o candidato Reinaldo Teixeira ter obtido benefícios financeiros em parceria com o presidente do SL Benfica representa um conflito de interesses inaceitável”.



Para o FC Porto, Reinaldo Teixeira, que é presidente da Associação de Futebol do Algarve, ficaria assim condicionado para “poder liderar de forma isenta, imparcial e equidistante vários dossiers tão sensíveis e impactantes para os clubes, nomeadamente a centralização dos direitos audiovisuais”.



Nas eleições para a Liga de clubes, marcadas para 11 de abril e nas quais será escolhido o sucessor de Pedro Proença, agora presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Reinaldo Teixeira concorre frente a José Gomes Mendes, presidente da AG da LPFP.