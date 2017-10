FC Porto recebe Paços de Ferreira - Benfica e Sporting jogam domingo

Lusa 21 Out, 2017, 09:06 / atualizado em 21 Out, 2017, 09:08 | Futebol Nacional

Os 'dragões' procuram regressar às vitórias no campeonato, depois de terem perdido os primeiros pontos, com o empate (0-0) na visita ao Sporting, no embate frente aos pacenses, 10.ºs classificados com nove.



O jogo do líder, que conta 22 pontos e vem de uma derrota na Liga dos Campeões, frente ao Leipzig (3-1), está marcado para as 20:30 e vai ser arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto, e pode destacar ainda mais os 'azuis e brancos', que contam mais dois pontos do que os 'leões' e mais cinco do que o tetracampeão Benfica.



A partir das 18:15, o Marítimo, quarto classificado com 16, e que não vence há dois jogos, até pode igualar o Sporting, caso vença na visita ao Vitória de Setúbal, 13.º com sete, que perdeu dois dos últimos três encontros para o campeonato.



Antes, às 16:00, o Rio Ave, sexto com 14, tem a oportunidade de ultrapassar provisoriamente o Sporting de Braga, quinto com 15, na visita ao Feirense, 12.º com oito, que soma quatro derrotas consecutivas.



A ronda prossegue no domingo com a visita do Benfica ao Desportivo das Aves e a receção do Sporting ao Desportivo de Chaves e termina na segunda-feira, com os jogos dos europeus Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.







Programa da nona jornada:



- Sexta-feira, 20 out:



Estoril-Praia -- Boavista, 0-3



- Sábado, 21 out:



Feirense - Rio Ave, 16:00 (Sport TV)



Vitória de Setúbal -- Marítimo, 18:15 (Sport TV)



FC Porto - Paços de Ferreira, 20:30 (Sport TV)



- Domingo, 22 out:



Tondela -- Belenenses, 16:00 (Sport TV)



Desportivo das Aves -- Benfica, 18:00 (Sport TV)



Sporting - Desportivo de Chaves, 20:15 (Sport TV)



- Segunda-feira, 23 out:



Vitória de Guimarães -- Portimonense, 19:00 (Sport TV)



Moreirense - Sporting de Braga, 19:00 (Sport TV)