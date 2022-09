FC Porto SAD assegura ter superado metas no acordo de `fair play` financeiro

"Tendo em conta os bons resultados da época finda, a FC Porto, SAD congratula-se por poder informar que já conseguiu superar as metas estabelecidas pelo acordo, o que será formalmente transmitido às instâncias competentes em outubro", explicou o conselho de administração da SAD, em comunicado emitido no sítio oficial dos `dragões` na Internet.

Pouco antes, também em comunicado, o organismo regulador do futebol europeu tinha anunciado que o FC Porto "incumpriu ligeiramente" as condições do `fair play` financeiro.

"Em consequência, o Comité de Controlo Financeiro da UEFA decidiu aplicar uma multa de 100.000 euros e excluir o clube das competições europeias para as quais se venha a qualificar nas próximas três épocas, a não ser que o resultado agregado nos exercícios financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 estejam em conformidade com os requerimentos de `break-even` [equilíbrio financeiro]", referiu a UEFA, através do sítio oficial na Internet.

Os `dragões` já estiveram sob alçada do `fair play` financeiro entre junho de 2017 e março de 2022, cumprindo os requisitos de estabilidade financeira exigidos em 2021/22 para poderem sair desse mecanismo de controlo das contas dos clubes aplicado pela UEFA.

Em 19 de fevereiro deste ano, a SAD presidida por Jorge Nuno Pinto da Costa anunciou ter culminado o primeiro semestre da temporada passada com um prejuízo de 10,329 milhões de euros (ME), que foi justificado pela "inexistência de mais-valias relacionadas com a venda de direitos desportivos de jogadores" até ao dia 31 de dezembro de 2021.

O FC Porto ocupa a terceira posição do campeonato, com nove pontos, três abaixo do líder isolado Benfica.

RYTF (FB) // MO

Lusa/Fim