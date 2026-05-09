Futebol Nacional
FC Porto sagra-se campeão de juniores
O FC Porto conquistou hoje o campeonato nacional de juniores, após receber e vencer o Famalicão por 3-2, com um golo no último lance da partida.
No Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, a formação 'azul e branca' precisava apenas de vencer os famalicenses para conquistar o título já hoje, na 13.º e penúltima jornada da fase de apuramento de campeão.
O FC Porto já tinha tido a oportunidade de se sagrar campeão nas duas últimas jornadas, mas um empate contra o Benfica (3-3) e uma derrota com a União de Leiria (2-1) adiaram a festa.
Determinados a 'selar' finalmente o título, os anfitriões entraram a todo o gás na partida e, logo aos cinco minutos, Duarte Cunha abriu o marcador.
Dez minutos depois, foi a vez de Mateus Mide fazer o gosto ao pé e deixar assim os 'dragões' com uma mão no troféu.
Contudo, o Famalicão não se deu por vencido e, aos 24, Enzo Barros reduziu a desvantagem com um remate potente.
Já no segundo tempo, na sequência de um contra-ataque rápido, o recém-entrado Alexandre Ayrton restabeleceu a igualdade no marcador.
Quando já parecia que a festa ia ser novamente adiada, Duarte Cunha lutou até ao fim pela última bola e foi o herói do FC Porto com um golo mesmo a acabar a partida, confirmando assim o título 'azul e branco'.
Jogo no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.
FC Porto - Famalicão, 2-1.
Intervalo: 2-1.
Marcadores:
1-0, Duarte Cunha, 05 minutos.
2-0, Mateus Mide, 15.
2-1, Enzo Barros, 24.
2-2, Alexandre Ayrton, 61.
3-2, Duarte Cunha, 90+5.
Equipas:
- FC Porto: Antoni Nikolov, Filipe Sousa (João Pinto, 71), Marco Silva, Salvador Gomes, Paquete (Martim Gonçalves, 69), Demirci, Bernardo Lima, Mateus Mide (Tomás Peixoto, 69), Muxito (Jamanca, 69), Duarte Cunha e Eduardo Ferreira (Ruben Barbosa, 85).
(Suplentes: Charuzy, João Pinto, Rodrigo Morais, Martim Gonçalves, Gonçalo Fontes, Tomás Peixoto, João Abreu, Jamanca e Ruben Barbosa).
Treinador: Sérgio Ferreira.
- Famalicão: Dinis Silva, Diogo Silva, Duarte Nogueira, Mazerochi, Noversa, Yonathan (Marinheiro, 65), Martim Gonçalves (Leonardo Oliveira, 76), Galeano (Dinis Leite, 83), Francisco Couto (Athos Sousa, 65), Enzo Barros e Simão Neto (Alexandre Ayrton, 46).
(Suplentes: Rafael Magalhães, Tiago Gomes, João Paulo, Athos Sousa, Leonardo Oliveira, Oliver Tan, Dinis Leite, Marinheiro e Alexandre Ayrton).
Treinador: Pedro Oliveira.
Árbitro: Miguel Ribeiro (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Muxito (64), Duarte Nogueira (73) e Mazerochi (88).
Assistência: cerca de 500 espetadores.
O FC Porto já tinha tido a oportunidade de se sagrar campeão nas duas últimas jornadas, mas um empate contra o Benfica (3-3) e uma derrota com a União de Leiria (2-1) adiaram a festa.
Determinados a 'selar' finalmente o título, os anfitriões entraram a todo o gás na partida e, logo aos cinco minutos, Duarte Cunha abriu o marcador.
Dez minutos depois, foi a vez de Mateus Mide fazer o gosto ao pé e deixar assim os 'dragões' com uma mão no troféu.
Contudo, o Famalicão não se deu por vencido e, aos 24, Enzo Barros reduziu a desvantagem com um remate potente.
Já no segundo tempo, na sequência de um contra-ataque rápido, o recém-entrado Alexandre Ayrton restabeleceu a igualdade no marcador.
Quando já parecia que a festa ia ser novamente adiada, Duarte Cunha lutou até ao fim pela última bola e foi o herói do FC Porto com um golo mesmo a acabar a partida, confirmando assim o título 'azul e branco'.
Jogo no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.
FC Porto - Famalicão, 2-1.
Intervalo: 2-1.
Marcadores:
1-0, Duarte Cunha, 05 minutos.
2-0, Mateus Mide, 15.
2-1, Enzo Barros, 24.
2-2, Alexandre Ayrton, 61.
3-2, Duarte Cunha, 90+5.
Equipas:
- FC Porto: Antoni Nikolov, Filipe Sousa (João Pinto, 71), Marco Silva, Salvador Gomes, Paquete (Martim Gonçalves, 69), Demirci, Bernardo Lima, Mateus Mide (Tomás Peixoto, 69), Muxito (Jamanca, 69), Duarte Cunha e Eduardo Ferreira (Ruben Barbosa, 85).
(Suplentes: Charuzy, João Pinto, Rodrigo Morais, Martim Gonçalves, Gonçalo Fontes, Tomás Peixoto, João Abreu, Jamanca e Ruben Barbosa).
Treinador: Sérgio Ferreira.
- Famalicão: Dinis Silva, Diogo Silva, Duarte Nogueira, Mazerochi, Noversa, Yonathan (Marinheiro, 65), Martim Gonçalves (Leonardo Oliveira, 76), Galeano (Dinis Leite, 83), Francisco Couto (Athos Sousa, 65), Enzo Barros e Simão Neto (Alexandre Ayrton, 46).
(Suplentes: Rafael Magalhães, Tiago Gomes, João Paulo, Athos Sousa, Leonardo Oliveira, Oliver Tan, Dinis Leite, Marinheiro e Alexandre Ayrton).
Treinador: Pedro Oliveira.
Árbitro: Miguel Ribeiro (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Muxito (64), Duarte Nogueira (73) e Mazerochi (88).
Assistência: cerca de 500 espetadores.