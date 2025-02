FC Porto sem margem de erro com o Rio Ave

O FC Porto tem de somar os três pontos na deslocação a Vila do Conde, para poder manter-se no encalce do Sporting na I Liga de futebol, além de se manter "colado" ao Benfica no segundo posto.Os "dragões" têm de responder ao triunfo de domingo dos "leões" na receção ao Farense por 3-1, assegurando assim a vantagem na liderança, bem como à vitória do Benfica em casa do Estrela da Amadora por 3-2, permitindo aos encarnados manterem-se a seis pontos da liderança.





Nos vila-condenses o mercado foi agitado e trouxe prendas como André Luiz, Andreas Ndoj ou João Pedro. Armas à disposição de Petit - o internacional grego deve mesmo ser titular - que, em conferência de imprensa, apontou para o objetivo de "tirar pontos" ao conjunto da invicta.





De resto, não são esperadas grandes alterações em relação ao triunfo conseguido em Faro na passada semana: "Temos de meter intensidade e agressividade contra esta equipas, que têm jogadores de qualidade. Se não conseguirmos igualar a intensidade vamos ter dificuldades. Trabalhámos isso esta semana. Queremos dividir o jogo e temos de ter uma intensidade alta, sermos agressivos, sabendo que do outro lado está um candidato ao título", afiançou Petit, o técnico dos vilacondenses.





Azuis e brancos em contrarrelógio





Com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos - frente ao Sporting no único desaire caseira -, Petit revelou que terá baixas para a partida, embora não tenha confirmado os nomes em questão.





Já o FC Porto visita os Arcos ainda em fase de transição para as ideias do novo treinador. Apesar disso, o triunfo diante do Maccabi Tel Aviv serviu para confirmar a suspeita que toda a gente tinha: a mudança de sistema para o 3-4-2-1, que levou Stephen Eustaquio para a específica função de líbero.





Alertado para o "campo difícil" que o reduto vilacondense representa, Anselmi mostrou estar ciente das virtudes demonstradas pelo Rio Ave ao longo da época: "Jogam bem por dentro, encontram espaços, atacam bem a profundidade... vamos ter de ter cuidado".





Com várias dificuldades denotadas por alguns jogadores - naturais face aos poucos dias de trabalho para assimilar processos -, o internacional canadiano deve manter-se junto de Tiago Djaló e Otávio, ao passo que Danny Namaso - em sub-rendimento na Sérvia - pode ficar de fora.