FC Porto-Sporting. Dragão ganhou último jogo

Em Alvalade, a 2 de março, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, os "leões" ameaçaram somar o sexto jogo de invencibilidade face aos "dragões" quando se adiantaram aos 49 minutos, pelo espanhol Pablo Sarabia.Mas, os "dragões" conseguiram não só evitar o desaire, com sair vitoriosos da capital, graças a dois golos de rajada, apontados pelo iraniano Taremi, aos 59 minutos, de grande penalidade, e o brasileiro Evanilson, aos 64.Tratou-se do terceiro clássico em 2021/22, depois de duas igualdades para o campeonato, a um golo em 11 de setembro de 2021, em Alvalade, e a dois em 11 de fevereiro, no Dragão, onde os "leões" chegaram a liderar por 0-2.Com o triunfo na Taça de Portugal, os portistas acabaram com uma série de cinco jogos sem bater os sportinguistas, que também só tinham vencido um, nas meias-finais da Taça da Liga da época passada: os outros quatro acabaram empatados, todos a contar para a I Liga.Nos últimos seis jogos, os da terceira década do século XXI, há agora uma igualdade total (um triunfo para cada lado e quatro empates), sendo que a vitória leonina, por 2-1, aconteceu em campo neutro, em Leiria, em 19 de janeiro de 2021.A formação de Sérgio Conceição adiantou-se aos 79 minutos, pelo maliano Marega, mas Jovane Cabral, lançado aos 77, virou o jogo, com golos aos 86 e 90+4, acabando, então, com uma série de seis jogos sem vencer dos "leões" face aos portistas.O FC Porto só assumiu a liderança do histórico na segunda década do século XXI (de 2010/11 a 2019/20), com quase o dobro das vitórias (11 contra seis) e mais oito golos marcados (32 contra 24).Tratou-se da quarta década consecutiva de supremacia dos "dragões": 13 vitórias contra cinco nos anos 80 do século passado, 14 contra cinco nos anos 90 e um tangencial 11-10 na primeira década do Século XXI.O histórico apresenta um domínio dos azuis e brancos em tempos recentes, mas já foi dominado pelo Sporting, que, no final da década de 70, tinha mais 19 triunfos do que os "dragões" (56 contra 37).No que respeita à Taça de Portugal, o FC Porto também predomina, com mais duas vitórias (15 contra 13) e quatro golos marcados (58 contra 54), em 41 jogos.