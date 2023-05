FC Porto tenta reaproximar-se do líder Benfica em Arouca

Poucos dias depois de terem "suado" perante o Famalicão para se apurarem para a final da Taça de Portugal, os "dragões", com 73 pontos, jogam no terreno da "equipa-sensação" do campeonato, a partir das 21h15.Os campeões nacionais estão agora a sete pontos do Benfica, que no sábado venceu o Sporting de Braga (1-0), pelo que só a nona vitória seguida na prova interessa aos azuis e brancos para manterem a pressão sobre os encarnados nas últimas rondas da competição.Por seu lado, o Arouca, com 48 pontos, vem da primeira derrota em dois meses na I Liga, diante do Rio Ave, e pretende defender o quinto posto, que dará acesso às competições europeias da próxima época.





Nos beirões há quatro ausências: Tiago Esgaio (a cumprir castigo por acumulação de amarelos), Vitinho Moura, Oday Dabbagh e Weverson Costa, todos lesionados.





Nos portistas registam-se duas faltas: Uribe (castigado) e João Mário (lesionado).





O treinador do FC Porto Sérgio Conceição admitiu, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, que a equipa se mantém "firme" na corrida ao título da I Liga, independentemente dos resultados dos rivais, e explicou que "no final fazem-se as contas".





Armando Evangelista fez a antevisão do com o FC Porto e disse: "Sabemos aquilo que o FC Porto pretende e aquilo que nós pretendemos. Sabemos onde podemos chegar, sabemos o que queremos deste jogo, sabendo de antemão que vamos encontrar uma das equipas mais intensas deste campeonato".





O jogo está marcado para o Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de João Pinheiro.