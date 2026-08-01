FC Porto - Torreense





De volta aos ‘dragões’ nove anos depois, o ponta de lança André Silva é a única novidade na equipa treinada pelo italiano Francisco Farioli, que aposta nos habituais titulares da época passada para a estreia oficial em 2026/27.



O FC Porto vai começar com o guarda-redes e capitão Diogo Costa e tem Jan Bednarek e Jakub Kiwior como centrais, num quarteto defensivo formado ainda por Alberto Costa, na direita, e Zaidu, a partir da esquerda.



Os médios Pablo Rosario, Victor Froholdt e Gabri Veiga e os avançados William Gomes, Pepê e André Silva completam o ‘onze’ dos ‘azuis e brancos’, recordistas de conquistas (24) e presenças (35) na Supertaça.



Quanto ao Torreense, o técnico Luís Tralhão promoveu à titularidade os recém-contratados Adriel e Nuha Jatta.



Adriel vai ocupar a baliza e terá à sua frente quatro defesas, nomeadamente David Bruno, como lateral-direito, os centrais Stopira, capitão dos ‘azuis grená’, e Mohamed Diadié, e Javi Vázquez, pela esquerda.



Nuha Jatta acompanha Léo Azevedo e Alejandro Alfaro no meio-campo do Torreense, o quarto clube dos escalões secundários na história da Supertaça, e os extremos Luis Quintero e Dany Jean jogam no apoio ao ponta de lança Musa Drammeh.



FC Porto ou Torreense vão suceder ao Benfica no palmarés da Supertaça, que começa às 20:15 e regressa ao Estádio Cidade de Coimbra 22 anos depois, tendo arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

